FISCO: BRUNETTA, “VINCE LA LINEA DI FORZA ITALIA: LA CASA NON SI TOCCA”

“Ha perfettamente ragione il presidente Draghi: non ci sarà alcun aumento delle tasse sulla casa. Nella delega fiscale approvata oggi dal Consiglio dei ministri c’è soltanto un’operazione di trasparenza, di informazione e di riforma del catasto. Una revisione che durerà fino al 2026 e che non cambierà l’imposizione fiscale su case e terreni. Con Forza Italia al governo la casa degli italiani non si tocca, né ora né mai”.

Lo dichiara in una nota Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione.