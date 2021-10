Legge di bilancio, ministri Fi: “Si inverte rotta. Stop assistenzialismo, ora obiettivo crescita”

“La legge di bilancio per il 2022 del Governo Draghi segna uno spartiacque. Dalle politiche della domanda per fronteggiare la crisi economica scaturita dalla pandemia da Covid-19 – necessariamente assistenzialistiche: sussidi, ristori, liquidità – si sposta il focus verso le politiche dell’offerta: il sostegno ai fattori della produzione attraverso la riduzione delle tasse e il ridimensionamento dei bonus.

È un cambio di prospettiva radicale, condotto con la dovuta gradualità: dopo i 200 miliardi di spesa incrementale per contrastare gli effetti nefasti del coronavirus sull’economia italiana, si torna a misure per favorire la crescita strutturale. Misure che si aggiungono al booster degli investimenti rappresentato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nel segno della responsabilità e del migliore europeismo.

Rientrano in questo quadro anche la revisione del reddito di cittadinanza e la riforma di Quota 100, indispensabili per garantire equilibrio tra un welfare attento ai bisogni dei cittadini e la solidità e sostenibilità della finanza pubblica. Revisioni che possono contribuire a rafforzare la ripresa in atto.

Alla sfida di mantenere la crescita a livelli inediti per l’Italia (+6% nel 2021), la delegazione di Forza Italia al Governo ha dato un contributo decisivo, distinguendosi per pragmatismo, concretezza dei contributi, qualità delle proposte e capacità di mediazione. Dal pubblico impiego al Sud, fino a legame saldo e proficuo con Regioni ed enti locali, i ministri di Forza Italia hanno tenuto la barra dritta sulla linea liberale ed europeista, consapevoli del momento decisivo per le sorti del Paese, delle opportunità da cogliere e delle transizioni da governare con saggezza, responsabilità e lungimiranza.

A ispirarci nell’azione di governo è stato il “credo laico” di Forza Italia: il primato della coscienza come fondamento del primato della persona sullo Stato, il fondamento della libertà come responsabilità. Il liberalismo è la libertà come responsabilità e la responsabilità come libertà. È il principio che abbiamo difeso sostenendo da subito, con fermezza e compattezza, la soluzione del green pass, che ha fatto dell’Italia un modello per l’Europa e per il mondo.

Per tutto questo, il nostro Paese è guardato con sempre maggiore attenzione dagli investitori esteri, che hanno già mostrato in questi mesi fiducia nella leadership di Mario Draghi e nel cambio di passo impresso dal Governo. I capitali stanno tornando e rappresenteranno un ulteriore sostegno per una crescita forte e duratura nei prossimi anni.

L’urgenza, adesso, è non interrompere il riformismo europeista di Draghi e del suo Governo. Le preoccupazioni già affiorano, alimentate dall’eterno ritorno delle rivendicazioni di corto respiro, che spingono verso l’assistenzialismo e non verso la crescita. Il nostro impegno deve essere indirizzato a sostenere responsabilmente le riforme e gli investimenti per assicurare al Paese il boom prolungato che adesso è a portata di mano. Non vogliamo più essere il malato d’Europa.

Con la manovra il Governo traccia un quadro di medio termine all’interno del quale dare certezza alle famiglie e alle imprese e sostenerne le scelte di investimento sul futuro”.

Così, in una nota congiunta al termine del Cdm, i tre ministri di Forza Italia Renato Brunetta, Mara Carfagna e Mariastella Gelmini.