G20: BRUNETTA, “IMPEGNI NON SCONTATI, SUCCESSO DELL’ITALIA DI DRAGHI”





“La conferma della global minimum tax, lo sforzo per garantire un accesso tempestivo equo e universale, in particolare da parte dei Paesi poveri, a vaccini, terapie e diagnostica sicuri ed efficaci, il ritorno del multilateralismo, l’impegno a contenere il riscaldamento globale al di sotto di 1,5 gradi, evidenza accettata anche da Russia e Cina. I risultati del G20, niente affatto scontati, sono un successo dell’Italia di Draghi, che ha riconquistato non solo autorevolezza e credibilità agli occhi del mondo, ma capacità di influenza nella comunità internazionale. Emblematica la foto di gruppo allargata a medici, infermieri, soccorritori: i grandi non sono niente senza i loro popoli. Dalle crisi si esce tutti insieme”.

Lo sottolinea in una nota Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione.