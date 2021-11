Certificati digitali, Brunetta firma il decreto: “Adesione dei Comuni ad Anpr fondamentale per semplificare”

Con la firma del ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, si è perfezionata l’adozione del decreto interministeriale proposto dal ministro dell’Interno che definisce le modalità di richiesta e rilascio dei certificati anagrafici in modalità telematica attraverso l’Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr). “Un’altra tappa di semplificazione raggiunta dal Governo – sottolinea il ministro Brunetta – che ci auguriamo possa finalmente completarsi con l’adesione al progetto Anpr da parte degli ultimi Comuni non ancora ‘migrati’. Dai certificati anagrafici al cambio di residenza, dalle autocertificazioni sostitutive al controllo e alla modifica delle informazioni, la base dati Anpr permette, infatti, agli enti locali di lavorare in modo più semplice e ai cittadini di accedere a nuovi servizi digitali o tradizionali, in qualunque territorio si trovino. La carta di identità, per esempio, può essere richiesta nel Comune di residenza, ma anche in tutti gli altri Comuni che hanno aderito ad Anpr. Con ricadute positive sui tempi di rilascio nelle grandi città, spesso più congestionate rispetto a realtà limitrofe con un numero minore di cittadini che richiedono il servizio. Quando la base dati Anpr verrà resa interoperabile e potrà quindi comunicare con altre basi dati, ulteriori nuovi servizi saranno attivati. Per fare un esempio, attraverso l’interazione automatica tra Anpr e Isee – l’indicatore della Situazione Economica Equivalente – i cittadini potranno ricevere in modalità automatica prestazioni sociali per sé e per il proprio nucleo familiare ed essere avvertiti qualora maturino condizioni per l’accesso a nuovi servizi”.

***

Accedendo al sito web di Anpr, tramite Cie, Spid e Cns, i cittadini residenti nei Comuni registrati all’Anagrafe nazionale della popolazione residente, potranno richiedere l’emissione, per se stessi o per i componenti della propria famiglia anagrafica, dei seguenti certificati:

- anagrafico di nascita

- anagrafico di matrimonio

- di cittadinanza

- di esistenza in vita

- di residenza

- di residenza AIRE

- di stato civile

- di stato di famiglia

- di stato di famiglia e di stato civile

- di residenza in convivenza

- di stato di famiglia AIRE

- di stato di famiglia con rapporti di parentela

- di stato libero

- anagrafico di unione vivile

- di contratto di convivenza

Qualora l’emissione del certificato sia soggetta a imposta di bollo, il pagamento potrà essere effettuato tramite la piattaforma PagoPA.