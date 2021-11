4 Novembre: Brunetta, “Unità nazionale attorno ai ‘volti della Repubblica’, a chi ha dato la propria vita per la Patria”

“Nella giornata di oggi celebriamo la doverosa e indelebile memoria di chi ha dato la vita per la Patria, unica e indivisibile, e di tutte le donne e gli uomini in divisa impegnati in Italia e all’estero per la tutela della pubblica sicurezza e per la difesa dei confini nazionali. I ‘volti della Repubblica’, veri presìdi per la sicurezza di tutti noi e custodi del valore della pace e della democrazia. È attorno a loro che dobbiamo raccoglierci per promuovere l’alto valore dell’unità nazionale. Un’unità ritrovata, che vuol dire credibilità, intorno alla figura di Mario Draghi; un’unità riconquistata in un nuovo centralismo e prestigio internazionale. Un’unità di intenti con l’Europa per realizzare le riforme necessarie per favorire la crescita economica e contrastare la pandemia. In questo momento storico più che mai, in un mondo sempre più globale e a rischio polarizzazioni, i valori della nostra carta costituzionale siano spinta ideale per un modello di difesa comune dell’Unione Europea”. Lo dichiara in una nota, Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione, in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate.