CONFERENZA STAMPA SPERANZA-FIGLIUOLO-LOCATELLI (Roma, 5 Novembre 2021 – Sala Polifunzionale)

++ Speranza, massima attenzione allarme Oms, insistere con vaccini

(ANSA) – ROMA, 05 NOV – “Nel quadro europeo i numeri dell’Italia si possono considerare tra i migliori ma e’ evidente che allarme dell’Oms va considerato con la massima attenzione e ci richiede di insistere con la campagna di vaccinazione”. Lo ha detto il ministro della salute, Roberto Speranza, alla conferenza stampa a Palazzo Chigi sulla prosecuzione della campagna vaccinale.

++ Covid: Figliuolo, 87,7% italiani ha copertura contro virus ++ Anche guariti 83,3% vaccinati a ciclo completo, circa 45 mln

(ANSA) – ROMA, 05 NOV – Siamo all’83,3% di vaccinati con ciclo completo, circa 45 milioni di cittadini. Coloro che hanno fatto almeno una dose sono oltre 46 millioni pari all’86% a cui possiamo sommare i 600 mila guariti: questo ci porta all’87,7% di persone che hanno una qualche copertura. A dirlo nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi e’ il generale e commissario per l’emergenza Covid Figliuolo.

Speranza, a stamani 83,3% completato ciclo vaccinale

(ANSA) – ROMA, 05 NOV – A stamani “l’86,45% ha fatto la prima dose di vaccino e l’83,3% delle persone vaccinabili che hanno completato ciclo primario e stiamo accelerando anche sulle terze dosi”. Cosi’ il ministro della salute Roberto Speranza in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

+++ Speranza, lavoreremo prossima settimana estensione 3/a dose

Ora raccomandata a fragili, over60 e vaccinati J

(ANSA) – ROMA, 05 NOV – “Lavoreremo dalla prossima settimana per allargare la dose booster anche ad ulteriori fasce generazionali”. Cosi’ il ministro della Salute Roberto Speranza in conferenza stampa a Palazzo Chigi. “Dobbiamo ancora recuperare sulle prime dosi e accelerare sulle terze dosi, raccomandate a tutti i fragili indipendentemente dall’eta’ e a coloro che hanno avuto il monodose J&J e per gli over60″.

Figliuolo, verso ampliamento categorie per terza dose Per fasce eta’

(ANSA) – ROMA, 05 NOV – “Il ministro Speranza ha gia’ detto che ci potra’ essere ampliamento della platea” delle categorie da vaccinare per la terza dose, per altre fasce di eta’. Cosi’, in conferenza stampa il Commissario per ‘Emergenza, Francesco Figliuolo, al centro polifunzionale di Palazzo Chigi.

++ Figliuolo, picco terze dosi tra dicembre e febbraio ++ Non supereremo le 350mila al giorno

(ANSA) – ROMA, 05 NOV – “Ieri abbiamo superato le 110mila terze dosi effettuate. Il picco quotidiano di terze dosi di vaccino somministrate che ci aspettiamo, lo avremo tra dicembre e febbraio. In molte regioni sono stati razionalizzati gli hub, ma questa e’ una scelta condivisa con noi: non avremo piu’ i picchi della vecchia stagione, non arriveremo mai sopra le 350mila somministrazioni al giorno di picco massimo”. Cosi’, in conferenza stampa il Commissario per ‘Emergenza, Francesco Figliuolo, al centro polifunzionale di Palazzo Chigi.

++ Speranza, comportamenti cruciali, usare mascherina al chiuso ++ In questi casi resta obbligatoria. Metterla se c’e’ assembramento

(ANSA) – ROMA, 05 NOV – “Le mascherine restano obbligatorie al chiuso ma vanno usate in tutti i casi in cui c’e’ un rischio di assembramento: e’ importante insistere sulle misure ed i comportamenti che, insieme alla campagna vaccinale, restano elementi fondamentali per gestire questa fase della pandemia”. Cosi’ il ministro della Salute Roberto Speranza in conferenza stampa.

++ Speranza, green pass decisivo, non si pensa a modifiche uso ++ Non sono all’ordine del giorno cambiamenti

(ANSA) – ROMA, 05 NOV – “Il green pass e’ uno strumento decisivo per il controllo epidemico perche’ rende piu’ sicuri i luoghi in cui e’ utilizzato ed ha avuto un effetto incentivante per la campagna di vaccinazione. Quindi l’intenzione del governo e’ continuare ad utilizzare questo strumento decisivo e non sono all’ordine del giorno delle modifiche rispetto alla modalita’ di utilizzo del Green pass”. Cosi’ il ministro della Salute Roberto Speranza in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

++ Speranza, governo decide su emergenza poco prima scadenza ++

(ANSA) – ROMA, 05 NOV – “Sullo stato d’emergenza il governo decidera’ nelle giornate immediatamente precedenti alla scadenza. Cio’ che e’ sotto gli occhi di tutti e’ che i dati ci indicano una crescita della curva epidemica ma il governo valutera’ poco prima della scadenza dello stato di emergenza”. Cosi’ il ministro della Salute Roberto Speranza in conferenza stampa a Palazzo Chigi.

++ Speranza, a stamani scaricati 117 milioni di Green pass ++ Italiani hanno imparato ad utilizzarlo e apprezzarlo

(ANSA) – ROMA, 05 NOV – “A stamani sono stati scaricati 117 milioni di green pass, e questo numero da’ il senso di uno strumento che gli italiani hanno imparato ad utilizzare ed apprezzare”.

++ Figliuolo, forniture? Possiamo fare 3/a dose vaccino a tutti ++ Gia’ opzionati gli shot per il 2022

(ANSA) – ROMA, 05 NOV – “Per il 2022 abbiamo gia’ opzionato dosi tali per cui siamo i grado di effettuare la terza dose a tutti quelli che hanno completato qualsiasi tipo di ciclo vaccinale, quindi anche ad alte cifre. Di quelle dosi ce n’e’ una quota parte che sara’ messa a disposizione dei Covax”. Cosi’, in conferenza stampa il Commissario per ‘Emergenza, Francesco Figliuolo, al centro polifunzionale di Palazzo Chigi. “Siamo in grado di assicurare a tutti i cittadini le dosi che devono essere somministrate”, ha anche specificato Figliuolo.

++ Locatelli, Aifa attiva per acquisire farmaco orale Covid ++ Pillola Merck gia’ autorizzata in Gb. Anche in Italia questa arma

(ANSA) – ROMA, 05 NOV – “L’Aifa si e’ gia’ attivata per acquisire una quantita’ adeguata del farmaco antivirale orale per il Covid-19 molnupiravir, autorizzato in Gran Bretagna. Cio’ al fine che anche l’Italia possa avere a disposizione anche questa arma”. Cosi’ il coordinatore del Cts Franco Locatelli in conferenza stampa.

Speranza, attenzione alta paesi extra Ue, quarantena 10 giorni

(ANSA) – ROMA, 05 NOV – “Non vi e’ dubbio che come governo stiamo lavorando col ministro del Turismo per favorire una maggiore circolazione delle persone ma il quadro epidemiologico e’ ancora mobile e per i paesi extra Ue in questo momento manteniamo un livello di attenzione alta e la quarantena di 10 giorni, che e’ una modalita’ protettiva rispetto al nostro Ssn”. Cosi’ il ministro della Salute Roberto Speranza in conferenza stampa.

Locatelli, vaccino favorisce scuola, non lamentarsi Invalsi Improprio parlare di rapporto benefici-rischi nei giovanissimi

(ANSA) – ROMA, 05 NOV – “Le societa’ scientifiche terze hanno preso posizioni favorevoli a favore della vaccinazione per la popolazione pediatrica: c’e’ una quota piccola ma non irrilevante che, colpita dal virus, necessita di ricovero, talvolta in terapia intensiva, poche decine hanno perso la vita e alcuni non avevano patologie concomitanti. Lo studio ha confermato il profilo di sicurezza del vaccino e io credo che sia quasi improprio parlare di un rapporto benefici-rischi in una situazione in cui le miocarditi, dopo il vaccino, hanno solo formi lievi e reversibili mentre il rischio di svilupparle e’ molto piu’ grave ed irreversibile dopo aver avuto il Covid. Poi c’e’ il beneficio di poter mantenere con maggiore probabilita’ una serie di strumenti formativi ovvero la scuola: inutile che ci lamentiamo dei risultati dei test Invalsi se poi non garantiamo la presenza a scuola”. Cosi’ il coordinatore del Cts Franco Locatelli in conferenza stampa.

Figliuolo: ci prepariamo per i vaccini ai 5-12enni “Chiesto accesso senza prenotazione per 3 dose passati 180 giorni”

Roma, 5 nov. (askanews) – Sul vaccino “agli under 12 fino ai 5 anni ci potrà essere un ampliamento della platea, ma noi ci prepariamo: ho chiesto alle Regioni di effettuare, oltre alla chiamata attiva per le terze dosi, e al fine di omogeneizzare l’offerta, anche una possibilità di accesso senza prenotazione per chi passati i 180 giorni decide di effettuare la terza dose”. Lo ha detto il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 generale Figliuolo in una conferenza stampa con il ministro Speranza e il coordinatore del Cts Locatelli.

Figliuolo, privacy? Chiamata per terza dose la fanno le Asl

(ANSA) – ROMA, 05 NOV – “La chiamata attiva devono farla gli organi che possono farla. Abbiamo grandissima collaborazione col Garante per la privacy e quando ci sono problemi la struttura commissariale fa sempre attivita’ di mediazione. La chiamata per il vaccino devono farla gli organi preposti che sono le Asl. Ci sono stati dei problemi quando si sono riscontrati casi di omonimia, famiglie allargate o qualcuno che non doveva essere chiamato e’ stato chiamato. Ma fatto cento il tipo di chiamate, abbiamo avuto percentuali bassissime di problemi. Ritengo che si possa fare anche per i cicli primari. Stiamo lavorando per limare modalita’ organizzative che fanno si’ che il garante abbia da apporre dei rilievi e comunque c’e’ piena sintonia col Garante”. Cosi’, in conferenza stampa il Commissario per l’Emergenza, Francesco Figliuolo, al centro polifunzionale di Palazzo Chigi, in merito al problema sollevato dal coordinatore della campagna vaccinale della Lombardia, Guido Bertolaso, il quale aveva detto che per questioni di privacy sono state riscontrate difficolta’ sulle chiamate per la terza dose di vaccino.

Vaccino, Speranza: da piu’ giovani lezione straordinaria

(9Colonne) Roma, 5 nov – “Credo che le generazioni più giovani ci abbiano dati una lezione straordinaria, hanno capito più di altri che il vaccino è un formidabile strumento di libertà: dobbiamo dire grazie a quella generazione per averci dato un messaggio simbolico molto forte di speranza, di fiducia nelle istituzioni e nella scienza, e sono sicuro che la sfida verrà raccolta ancora. Così il ministro della Salute Roberto Speranza in conferenza stampa sulla prosecuzione e della campagna vaccinale.

Speranza, su vaccino 5-11 lavoro con pediatri per comunicare In attesa di pronuncia Ema a dicembre, decisioni Aifa successive

(ANSA) – ROMA, 05 NOV – “Per la vaccinazione anti-Covid nei bambini tra 5 e 11 anni lavoreremo anche sul piano comunicativo e c’e’ gia’ una relazione con la Societa’ italiana di pediatria ed i pediatri. Penso che la maggioranza raccogliera’ questa sfida anche quando si arrivera’ ad altre fasce generazionali, fermo restando le approvazioni delle autorita’ competente”. Cosi’ il ministro della salute Roberto Speranza in conferenza stampa a Palazzo Chigi. Sul vaccino ai bambini, ha aggiunto, “siamo in attesa di un pronunciamento dell’Ema a dicembre e le decisioni dell’Aifa saranno successive”. “In questi mesi abbiamo riscontrato una grandissima attenzione da parte delle persone e le generazioni piu’ giovani ci hanno dato una lezione straordinaria perche’ hanno capito che il vaccino e’ il vero strumento di liberta’, tanto che nella fascia 20-29 anni – ha concluso il ministro – l’adesione e’ stata maggiore rispetto alle altre fasce”.

++ Locatelli, chiesto da Aifa dossier su Molupiravir ++

(ANSA) – ROMA, 05 NOV – “E’ stato chiesto il dossier da Aifa per avere a disposizione anche questa arma delle dosi di Molupiravir”. Lo ha detto il coordinatore del Cts Franco Locatelli in conferenza stampa a Palazzo Chigi.