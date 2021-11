Brunetta: “Piena e sincera solidarietà a Di Maio. Non ci piegheremo mai all’ignobile ricatto del terrorismo”

“Piena e sincera solidarietà al ministro Luigi Di Maio per le minacce ricevute ancora una volta dall’Isis. Non ci piegheremo mai all’ignobile ricatto del terrorismo internazionale. Proprio oggi ricorre il sesto anniversario del sanguinoso attacco al Bataclan di Parigi, dove perse la vita a soli 28 anni la nostra Valeria Solesin insieme ad altre 129 persone. Con lei non dimentichiamo tutte le vittime innocenti di ogni vile attentato, di ogni fondamentalismo. Nessun passo indietro rispetto ai nostri valori di democrazia e libertà. I terroristi non avranno mai tregua”.

Lo sottolinea in una nota Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione.