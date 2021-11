PA: SORPRENDONO LE PAROLE DI BONOMI, GRAN PARTE DELLE RIFORME GIÀ OPERATIVE

Francamente sorprendono le dichiarazioni odierne del presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, che invoca le riforme attese in Italia da 30 anni, a partire da quella della Pubblica amministrazione, non valutando appieno ciò che in pochi mesi il Governo Draghi ha già realizzato. Bonomi chiede una Pa “al passo con i tempi, di supporto a imprese e cittadini, non un mostro burocratico da temere”. Ebbene, forse è sfuggito al presidente Bonomi che, sin dal suo insediamento, l’Esecutivo lavora senza sosta all’eliminazione di zavorre, lacci e lacciuoli che possano rallentare gli investimenti pubblici e privati e che gran parte della riforma della Pa prevista nel Pnrr è già operativa. Non è sfuggito affatto, invece, alla Commissione Ue, che ha autorizzato l’anticipo di 25 miliardi di euro dei fondi europei proprio dopo l’approvazione, prima della pausa estiva, delle due leggi sulla semplificazione e sulla modernizzazione della Pubblica amministrazione, prima milestone del Piano. Leggi che si sono aggiunte alla riforma dei concorsi pubblici per rinnovare e riqualificare il capitale umano della Pa, varata ad aprile, e che, peraltro, hanno recepito molte delle istanze del mondo imprenditoriale: l’accesso semplificato al superbonus 110% attraverso il modulo Cila, i tempi drasticamente ridotti per ottenere la Via e realizzare la banda ultralarga, l’accelerazione delle opere strategiche, lo stop al blocco dei cantieri in caso di ricorsi al Tar, il potenziamento del silenzio assenso e dei poteri sostitutivi, la riforma delle carriere pubbliche anche per favorire l’osmosi di competenze e professionalità tra pubblico e privato, il rafforzamento della capacità amministrativa attraverso procedure rapide di reclutamento del personale per i progetti Pnrr.

Anche con l’ultimo Ddl concorrenza abbiamo risposto a una richiesta delle imprese, mai finora soddisfatta: quella di razionalizzare i controlli routinari delle amministrazioni sulle attività produttive per renderli più efficaci e meno vessatori. Non solo. Nella Pa è stato disposto il rientro in presenza dei dipendenti dal 15 ottobre proprio per garantire servizi più efficienti e rapidi per cittadini e imprese, superando lo smart working emergenziale. Al tempo stesso, stiamo completando la digitalizzazione del front office e del back office degli Sportelli unici per le attività produttive (Suap) e degli Sportelli unici per l’edilizia (Sue) per assicurare regole standard e pratiche digitali finalmente più rapide.

Se il presidente di Confindustria lo vorrà, il ministro Brunetta e i tecnici del Dipartimento della funzione pubblica sono a disposizione per un seminario in cui approfondire tutte le novità già operative nei rapporti tra Pa e imprese e discutere delle possibili proposte migliorative. Tutto nella comune consapevolezza che la ripresa economica italiana non sarebbe stata possibile a questi ritmi senza la formidabile campagna vaccinale e la lungimirante strategia del green pass, diventata un modello per l’Europa, e, più in generale, senza il clima di fiducia e le solide relazioni internazionali che il Governo Draghi ha saputo costruire.