Pa: Brunetta, “Bene rettrice Polimeni, protocollo con Sapienza per i dipendenti pubblici riafferma primato delle competenze”

“Devono far riflettere tutti noi le parole della rettrice della Sapienza, Antonella Polimeni, sul ‘vaccino della conoscenza’ da portare nelle scuole, negli ospedali e sui territori per risanare la ferita di sfiducia che si è aperta nella nostra società. La necessità di ripartire dal capitale umano, dalle conoscenze e dalle competenze è alla base dell’azione del Governo Draghi e del mio impegno sulla Pubblica amministrazione. Ringrazio la rettrice per aver ricordato, durante l’inaugurazione dell’anno accademico, il protocollo d’intesa che ho siglato il 13 ottobre con Sapienza per permettere a tutti i dipendenti pubblici di iscriversi a corsi di laurea e master a condizioni agevolate. Ulteriori accordi con altri atenei sono pronti. Con lo stesso spirito: fornire ai lavoratori della Pa un grande piano formativo per affrontare le sfide del futuro, a partire da quella digitale, e per riaffermare il primato dello studio e della preparazione contro i cattivi maestri della pseudoscienza e della paura”.

Così il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico della Sapienza Università di Roma.