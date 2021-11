LA MIA INTERVISTA A “FATTI E MISFATTI” (Tgcom24)

Brunetta, “Green pass obbligatorio per il mondo di lavoro migliore scelta di libertà. Altri Paesi seguano il nostro esempio”

“Il 15 ottobre il Governo Draghi ha voluto una cosa che non esisteva altrove: il green pass obbligatorio per tutti i 23 milioni di lavoratori italiani, pubblici e privati. Siamo stati criticati, ma è stata una grandissima scelta di libertà, la più grande manovra di politica economica del Governo Draghi. Questo obbligo ha comportato la riapertura della nostra economia, che ha voluto dire e vuol dire un tasso di crescita oltre il 6% quest’anno, il doppio della Germania. Nel frattempo, alcuni Paesi, anche vicino a noi, hanno registrato rallentamenti nei processi di vaccinazione e adesso si ritrovano in una situazione di possibili lockdown”.

Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, intervistato a “Fatti e Misfatti” su Tgcom24.

“Noi stiamo riflettendo – governo, Cts – su cosa fare adesso. È importante ribadire la scelta di libertà: noi vogliamo aprire, tenere l’economia aperta, massimizzare il livello di vaccinazione sia per la prima e seconda dose, sia per il richiamo. Economia aperta significa qualificare la nostra vita, perché i lockdown non sono vita. Dobbiamo aumentare ancora la propensione alla vaccinazione nel nostro Paese. E gli altri prendano esempio da noi, ci seguano”.

“Il presidente Mattarella ha evocato il referendum: il 90% degli italiani ha detto inequivocabilmente sì alla vaccinazione. È un referendum non solo vinto, ma stravinto. Tutti i dibattiti vanno rispettati, sapendo però che la stragrande maggioranza degli italiani ha detto di sì al vaccino e alla libertà, non quella richiamata da chi pensa ai propri egoismi e non ai valori della comunità.

Ecco perché, se ci saranno delle restrizioni, dovranno riguardare solo quelli che non sono vaccinati, e cioè soltanto gli egoisti. Chi non vuole vaccinarsi farà casa e lavoro, ma non potrà andare a sciare, in albergo, a teatro. Chi è vaccinato ha invece libertà dappertutto, perché ha fatto una scelta di responsabilità e non di egoismo. Una scelta di buon senso che fa funzionare anche l’economia al massimo livello possibile”.