Droga: Brunetta, “La Conferenza nazionale sia occasione di pieno confronto, no a incomprensibili esclusioni”

“Non posso restare indifferente all’appello delle comunità terapeutiche perché questi servizi fondamentali per la battaglia contro le droghe siano coinvolti nei lavori della Conferenza nazionale sulle dipendenze, in programma a Genova il 27 e il 28 novembre. Lancio un invito alla brava collega Dadone, titolare delle Politiche giovanili, che ha sempre dimostrato apertura e disponibilità al confronto: non commetta l’errore di escludere tante realtà del privato sociale in prima linea da anni nella lotta alle dipendenze. Mi sorprende, infine, da deputato della Repubblica, che un evento così atteso e importante per la vita di migliaia di nostri giovani non apra le porte ai parlamentari, che con le loro proposte hanno contribuito e contribuiscono a non spegnere i riflettori su un dramma che riguarda tante famiglie. Sono certo che si possa aprire una riflessione, prima che sia troppo tardi”.

Lo sottolinea in una nota Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione.