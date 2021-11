Brunetta: “Bene la Strategia per l’Intelligenza Artificiale, previsti dottorati per la Pa”

“Bene il Programma strategico per l’Intelligenza Artificiale 2022-2024 che abbiamo adottato ieri in Consiglio dei ministri. Il Programma prevede l’attivazione di tre cicli di corsi di dottorato progettati per le esigenze della Pubblica amministrazione, in collaborazione con la Funzione pubblica, con l’ipotesi di destinare a questo scopo 430 milioni di fondi Pnrr. Era stata una mia esplicita richiesta quella di focalizzare l’attenzione dei centri di ricerca sui possibili utilizzi dell’AI nelle amministrazioni. Un supporto prezioso per potenziare l’azione di semplificazione e di digitalizzazione che stiamo portando avanti. Ma non solo. Una nuova possibilità di formazione e di maggiore consapevolezza delle lavoratrici e dei lavoratori della Pubblica amministrazione su un tema, l’Intelligenza Artificiale, che già oggi sta cambiando il nostro modo di vivere e di lavorare”.

Così in una nota Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione.