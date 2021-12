Pa, dalla Conferenza Unificata via libera al Piao, il Piano integrato di attività e organizzazione. Brunetta: “Un altro passo decisivo per una Pa più semplice, ‘misurabile’ e dalla parte dei cittadini. È il coronamento di un percorso avviato nel 2009″

Via libera dalla Conferenza Unificata, oggi pomeriggio, al decreto del ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, con cui si definisce il contenuto del Piao, il Piano integrato di attività e organizzazione, previsto dall’articolo 6, comma 6, del decreto legge n. 80/2021, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

“Con il semaforo verde della Conferenza Unificata al Piao, la Pubblica amministrazione compie un altro passo decisivo verso una dimensione di maggiore efficienza, efficacia, produttività, misurazione della performance. Le amministrazioni con più di 50 dipendenti racchiuderanno in un solo atto tutta la programmazione relativa alla gestione delle risorse umane, all’organizzazione dei dipendenti nei vari uffici, alla loro formazione e alle modalità di prevenzione della corruzione. Massima semplificazione, stop alla somma di tanti piani separati con una mole infinita di adempimenti burocratici compilati spesso senza una visione unitaria, massima chiarezza nei confronti degli utenti. Ogni amministrazione dovrà, quindi, predisporre un unico Piano con sezioni specifiche, indicando la programmazione degli obiettivi, gli indicatori di performance, le attese da soddisfare. Per me è il coronamento di un percorso iniziato nel 2009 con la legge 150, dove si tracciava la strada per una Pa più snella e più efficiente, capace di misurare gli impatti delle sue azioni sui cittadini, sulle famiglie e sulle imprese.

Dalla conversione del decreto legge 80, lo scorso agosto, a oggi abbiamo portato avanti un percorso di ascolto e confronto con gli stakeholder di riferimento, innanzitutto le Regioni, Anci per i Comuni e Upi per le Province, che ringrazio per gli stimoli sempre costruttivi che hanno arricchito il documento”.

Così il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, commenta il parere favorevole appena arrivato dalla Conferenza Unificata allo schema di Dm, che contiene in allegato il “Piano tipo”.

Nel corso della riunione, è stata accolta la richiesta di Regioni, Anci e Upi di posticipare la scadenza del 31 gennaio 2022 come termine ultimo per l’adozione dei Piao da parte delle amministrazioni. Nel frattempo, è già stato avviato l’iter di approvazione del Dpr che abroga le disposizioni sull’adozione, da parte delle amministrazioni, dei piani e adempimenti destinati a essere assorbiti dal Piao. Per evitare duplicazioni e coordinare i contenuti delle sezioni del Piano, infine, il Dipartimento della Funzione pubblica adotterà specifiche linee guida.