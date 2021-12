Pnrr: Brunetta, “Dal Governo risposta rapida e risolutiva al grido di dolore dei sindaci, si volta pagina”

“Sono orgoglioso del lavoro del Governo per rispondere al grido di dolore dei sindaci. Ci eravamo impegnati a trovare una soluzione rapida e risolutiva. Oggi è arrivata, e consentirà di recuperare in cinque anni i 70.000 posti di lavoro persi dal 2010 negli enti locali e di rafforzare la capacità progettuale di Comuni, Città metropolitane e Province. Per l’intera durata del Pnrr gli interventi concordati permetteranno di assumere il personale necessario alla messa a terra degli investimenti. Una doverosa iniezione di risorse e competenze, che si aggiunge alle semplificazioni, alla velocizzazione e digitalizzazione dei concorsi, all’aumento delle indennità degli amministratori locali. Chiudiamo l’epoca dei tagli, dei tetti e dei vincoli. Si volta pagina”.

Così, in una nota, il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, commenta l’accordo Governo-Anci sugli enti locali.