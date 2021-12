Venezia: Brunetta, “Bene fondi per distretto di Murano, il Governo sostiene le eccellenze che fanno l’Italia grande nel mondo”

“Dopo i 40 milioni di euro per il trasporto pubblico veneziano, la commissione Bilancio del Senato ha approvato anche lo stanziamento di 5 milioni di euro nel 2022 per le imprese che operano nel settore della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano, anche per contenere gli effetti negativi degli aumenti di luce e gas. Un’ulteriore dimostrazione di attenzione del Governo e del Parlamento nei confronti di Venezia, la più antica città del futuro, e delle sue eccellenze che fanno l’Italia grande nel mondo”.

Così in una nota Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione.