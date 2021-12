Legge di bilancio, Brunetta: “Oltre tre miliardi nel triennio per assunzioni, ordinamenti professionali e carriere, formazione, indennità dei sindaci: il capitale umano pubblico torna protagonista della crescita dell’Italia”





“Grandissima soddisfazione per questa legge di bilancio espansiva e lungimirante, che stanzia oltre 3 miliardi nel triennio per sostenere le riforme e rimettere la Pubblica amministrazione e i dipendenti pubblici al centro della crescita sociale ed economica del Paese, dalla parte dei cittadini e delle imprese.

Ringrazio il presidente del Consiglio, Mario Draghi, per la sua guida equilibrata, e il ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, con tutte le sue strutture e la Ragioneria Generale dello Stato, per la capacità di ascolto e di mediazione. Ringrazio il Parlamento per il lavoro svolto, nonostante i tempi compressi , per i miglioramenti apportati e per la leale e produttiva collaborazione che ci ha permesso di ottenere questi significativi risultati. Ringrazio la ministra Gelmini, le Regioni, l’Anci e l’Upi per la proficua sinergia nelle riforme.

Nel prossimo triennio molte risorse saranno destinate alle nuove assunzioni in tutta la Pa, alla ridefinizione degli ordinamenti professionali e delle carriere nei nuovi contratti, all’incremento del salario accessorio, alla formazione, ma anche all’aumento delle indennità di sindaci e amministratori locali. Dopo anni di cono d’ombra, tutto il capitale umano pubblico torna a essere protagonista della vita e della ripresa del Paese.

Questa manovra economica ci fa guardare al futuro con fiducia anche grazie al ‘fattore Pa’, che diventa, con la spinta del Piano nazionale di ripresa e resilienza, punto di riferimento strategico e vettore di crescita e innovazione, come non avveniva da decenni. Sulla Pubblica amministrazione e sul suo capitale umano finalmente si investe, coerentemente con l’obiettivo delle riforme approvate sin qui, in un clima di coesione sociale: renderla attrattiva per le migliori professionalità del Paese, restituire ai dipendenti pubblici dignità e orgoglio.

Voglio anche dire grazie, da unico ministro veneziano, per l’attenzione dedicata a Venezia, la più antica città del futuro, sbloccando le risorse necessarie per garantire sostegno al trasporto pubblico locale e alle imprese del distretto di Murano.

Avanti per costruire una nuova Italia a partire da una Pubblica amministrazione più efficiente, più gentile, più innovativa e più inclusiva. Perché nessuno sia lasciato indietro”.

Così il ministro per la Pubblica amministrazione, *Renato Brunetta*, dopo l’approvazione definitiva alla Camera della legge di bilancio per il 2022.

SCHEDA DI SINTESI

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO

Rafforzamento del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico (commi 95-102)

È istituito un Fondo per la progressiva perequazione del regime previdenziale del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco con dotazione di 20 milioni di euro per il 2022, 40 milioni per il 2023 e 60 milioni dal 2024. È, inoltre, istituito un Fondo per i trattamenti di quiescenza del personale dei Vigili del Fuoco per l’aumento della base pensionabile, l’incremento della base di calcolo dell’indennità di buonuscita e la copertura del maggior onere contributivo dell’amministrazione datrice di lavoro. Viene, infine, ricalcolata la quota retributiva per il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile in possesso, al 31 dicembre 1995, di un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni.

Aumento dell’indennità dei sindaci e degli amministratori locali (commi 583-587)

Dal 2022 l’indennità di funzione dei sindaci e degli amministratori locali sarà progressivamente aumentata finché, dal 2024, sarà parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle Regioni. Per questo scopo sono stanziati 100 milioni di euro nel 2022, 150 milioni per il 2023 e 220 milioni dal 2024. La ripartizione del fondo è demandata a un decreto del ministro dell’Interno, da adottare di concerto con il ministro dell’Economia, d’intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

Risorse per il salario accessorio (commi 604-606)

Dopo il superamento del tetto stabilito con il decreto legge n. 80/2021, vengono aumentate di 200 milioni di euro annui le risorse per i trattamenti accessori (il cosiddetto “salario di produttività”) dei dipendenti pubblici, compresi i dirigenti, il personale docente e Forze Armate e di Polizia.

Assunzioni a tempo indeterminato nelle amministrazioni nazionali (comma 607)

Nasce un fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte delle amministrazioni pubbliche nazionali, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Il Fondo ha una dotazione di 100 milioni di euro per il 2022, di 200 milioni per il 2023, 225 milioni per il 2024, 210 milioni per il 2025 e 200 milioni annui a decorrere dal 2026.

Vacanza contrattuale 2022-2024 (commi 609-611)

Per la contrattazione collettiva nazionale 2022-2024 e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico, si stanziano 310 milioni di euro per il 2022 e 500 milioni a decorrere dal 2023 per l’anticipazione dell’indennità di vacanza contrattuale e gli effetti indotti.

Nuovi ordinamenti professionali (comma 612)

Per le amministrazioni pubbliche sono stanziati 95 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, pari allo 0,55% del monte retributivo del 2018 relativo al personale, per definire i nuovi ordinamenti professionali del personale non dirigente nei contratti 2019-2021, in via di rinnovo.

Fondo per la formazione (comma 613)

È istituito un Fondo per la formazione dei dipendenti pubblici, con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, anche per potenziare le competenze in campo digitale ed ecologico.

Personale Coni (commi 917-922)

Per rafforzare l’organico del Coni e tutelarne la piena autonomia organizzativa, si dispone il trasferimento al Comitato di alcuni contratti di lavoro in essere con Sport e Salute Spa e si autorizza ad assumere personale a tempo indeterminato sino al completamento della dotazione organica.