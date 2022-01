Anagrafe digitale: Brunetta, “Italia unico Comune di 60 milioni di abitanti. Grande lavoro di squadra tra amministrazioni per una Pa più semplice, digitale e trasparente”





“Grazie all’adesione dell’ultimo Comune ad ANPR, l’Anagrafe Nazionale della Popolazione residente, l’Italia è finalmente un unico Comune di 60 milioni di abitanti. Da oggi tutti i cittadini potranno accedere al proprio profilo utente collegandosi al sito https://www.anagrafenazionale.interno.it/servizi-al-cittadino/, indicando il recapito (email o numero di telefono) dove ricevere in automatico le notifiche delle risposte ricevute dal Comune. Sarà possibile ottenere autocertificazioni e certificazioni per sé e per i componenti del proprio nucleo familiare. Dai certificati di nascita, matrimonio, cittadinanza, esistenza in vita, residenza, allo Stato civile e di famiglia.

Le certificazioni non serviranno alla Pubblica amministrazione, ma solo ai privati, perché qualunque Comune, grazie ad ANPR, è già in possesso di tutti i dati dei cittadini. Un passo concreto verso il principio “once only” secondo il quale le pubbliche amministrazioni devono evitare di chiedere ai cittadini e alle imprese informazioni che già possiedono.

I vantaggi sono molti: procedure più rapide e semplici, sicurezza del dato, affidabilità, risparmio di tempo dovuto alla semplificazione della comunicazione tra le amministrazioni, riduzione degli errori.

Il progetto è stato possibile grazie al lavoro di squadra tra il Ministero dell’Interno, il Dipartimento per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e Sogei, e grazie all’impegno di tutti i Comuni italiani. Un’altra azione sinergica verso una Pubblica amministrazione digitale, semplice, trasparente e attenta alle esigenze dei cittadini”.

Lo sottolinea in una nota Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione.