Saluto istituzionale ai 500 partecipanti al percorso formativo destinato ai vincitori del concorso per funzionari PNRR (Roma, Sala Polifunzionale)

I ministri Franco e Brunetta per un saluto istituzionale ai 500 vincitori

del concorso per funzionari #PNRR

Daniele Franco, ministro dell’Economia e delle Finanze

Pnrr: Franco, “se successo Italia possibile diventi strumento ‘normale’”

Torino, 19 gen. (LaPresse) – “Vi è un dibattito sull’evoluzione sugli strumenti di finanza pubblica dell’Unione europea. Se il progetto Next Generation Eu avrà successo, è probabile che questi strumenti possano diventare strumenti operativi normali nell’Unione europea. L’esito del piano italiano sarà decisivo”.

Così il ministro dell’Economia, Daniele Franco, in occasione del saluto istituzionale ai 500 partecipanti al percorso formativo destinato ai vincitori del concorso per funzionari Pnrr, insieme al ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta. “L’Italia è il principale utilizzatore delle risorse del progetto europeo”, ricorda Franco.

“L’esito del Piano italiano sarà decisivo: l’Italia è il principale utilizzatore delle risorse. – ha spiegato Franco – All’Italia si chiede di riprendere a crescere, di creare occupazione, di diventare un paese più innovativo. Se questo accadrà darà fiducia all’Europa anche sulla capacità di strumenti innovativi di contribuire alla dinamica delle nostre economie”.

Torino, 19 gen. (LaPresse) – Il Next Generation Eu “è un progetto di portata storica: per la prima volta, i 27 Paesi dell’Ue hanno concordato di mettere in campo strumenti di debito comune per raccogliere risorse sui mercati internazionali e con queste avviare nei Paesi dell’Ue un progetto comune di investimenti e di riforme”. Così il ministro dell’Economia, Daniele Franco, in occasione del saluto istituzionale ai 500 partecipanti al percorso formativo destinato ai vincitori del concorso per funzionari Pnrr, insieme al ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta.

Torino, 19 gen. (LaPresse) – Per la ripresa dell’economia e la crescita stabile “il Paese mette in campo un pacchetto di investimenti di dimensioni senza precedenti che si aggiungono alle normali risorse nazionali dedicate agli investimenti. Attraverso il dispositivo per la ripresa e la resilienza sono stati assegnati all’Italia 191,5 miliardi a queste risorse il governo ha affiancato risorse nazionali per altri 30 miliardi attraverso il fondo complementare al Pnrr. Nel complesso disponiamo nei prossimi cinque anni di circa 222 miliardi. Con queste risorse si prevede il raddoppio degli investimenti fissi effettuati dalle pubbliche amministrazioni italiane”. Così il ministro dell’Economia, Daniele Franco, in occasione del saluto istituzionale ai 500 partecipanti al percorso formativo destinato ai vincitori del concorso per funzionari Pnrr, insieme al ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta.

Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione

Roma, 19 gen. (askanews) – “Voi siete il primo esempio del cambiamento. Lo Stato ha ricomciato ad assumere”. Lo ha detto il ministro per la Funzione pubblica, Renato Brunetta, rivolgendosi ai vincitori del concorso per funzionari del Pnrr nel discorso istituzionale insieme al suo collega al Tesoro, Daniele Franco.

“Il paese ha bisogno di continuare su questa strada – ha aggiunto parlando delle azioni messe in campo dal Governo per il Pnrr – perché questa strada cambia il paese, rendendolo più europeo e più giusto. Voi siete il primo esempio di questo cambiamento in atto”.

(ANSA) – ROMA, 19 GEN – “L’Italia sta cambiando. Sto semplificando 600 procedure nell’arco di 5 anni. I tempi lunghi per famiglie e imprese non sono più accettabili”. Lo ha sottolineato il ministro della Funzione pubblica, Renato Brunetta, nel corso del saluto istituzionale ai 500 partecipanti al percorso formativo destinato ai vincitori del concorso per funzionari PNRR.

Brunetta si è soffermato proprio sul concorso. “Per una selezione di questo tipo ci volevano 5-6 anni, anni di incertezza in cui le persone si disperdevano. Noi in 3 mesi abbiamo fatto una selezione molto seria”, ha spiegato. “Nel 2021 ci sono stati concorsi per circa 50.000 assunzioni. Lo Stato sta ricominciando ad assumere”, ha aggiunto.

