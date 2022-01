LA MIA INTERVISTA AL TG1 – “La formazione dei dipendenti pubblici è un gioco a somma positiva. Una migliore Pubblica amministrazione migliora il Paese”

“Ai professori, agli infermieri, ai medici, ai poliziotti, ai bravi burocrati, ai dipendenti delle amministrazioni centrali, ai dipendenti dei Comuni, delle Province, delle Regioni, a tutti i ‘volti della Repubblica’ dico: ‘Ricarichiamo le batterie, investiamo in noi stessi, in voi stessi, in capitale umano’. Formazione. Chi non è laureato può laurearsi, chi è già laureato può prendere una specializzazione, in modo incentivato. Chi non ha ancora una cultura digitale può farsela, attraverso corsi di formazione digitale che saranno messi a disposizione di tutti, in orario di lavoro. Ecco, è un grande investimento che va a beneficio di tutti”.

Lo ha detto in un’intervista al TG1 il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, che oggi ha inviato una lettera ai 3,2 milioni di dipendenti pubblici per informarli del nuovo Piano strategico “Ri-formare la PA. Persone più qualificate qualificano il Paese”.

“Ci mettiamo 2 miliardi di euro in cinque anni, cosa non da poco. È un gioco a somma positiva. Ci guadagnano i dipendenti pubblici, ma soprattutto ci guadagnano gli italiani. Avere una Pubblica amministrazione più formata, più qualificata, più contenta, con più salario e più carriera, è un bene per tutti. Una migliore Pubblica amministrazione migliora il Paese”.