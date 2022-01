Giorno memoria: Brunetta, “Memoria monumento fragile senza impegno contro ogni forma di antisemitismo e intolleranza”

“Senza memoria l’umanità è condannata a ripetere gli errori e gli orrori della storia. Ma la memoria non accompagnata dall’impegno quotidiano contro tutte le forme di antisemitismo e intolleranza rischia di essere un monumento fragile. Gli episodi, grandi e piccoli, di violenza e razzismo sono sciagure da prevenire e da combattere. Le stesse parole d’odio sono gramigna per la democrazia. Abbiamo l’antidoto contro i totalitarismi, vecchi e nuovi: i valori della nostra Costituzione e dell’Unione europea, vigorose risposte di pace e di civiltà costruite dopo l’abominio. Ricordiamolo, il #27gennaio e ogni giorno”.

Così il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, in occasione della Giornata della memoria che si celebra oggi in tutto il mondo in ricordo della tragedia della Shoah e dello sterminio del popolo ebraico.