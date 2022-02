Ue: Brunetta, “Grazie a delegazione Fi tutelato vino, brindiamo all’Italia che difende la sua unicità”

“Grazie alla delegazione di Forza Italia al Parlamento europeo nella relazione sul Cancer Plan è stata introdotta la distinzione fondamentale tra uso e abuso di alcol, che evita le etichettature con avvertenze sanitarie come quelle usate per il tabacco. Un risultato straordinario a tutela della produzione vitivinicola italiana, di un comparto chiave per il Made in Italy e della nostra stessa cultura: il vino è un elemento identitario che segna la nostra storia e disegna il nostro paesaggio. Il vino è eccellenza, orgoglio italiano. Brindiamo all’Italia che sa difendere la sua unicità in Europa”. Così in una nota Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione.