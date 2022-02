RASSEGNA STAMPA – Brunetta: «Venezia come Boston la salveremo con il Pnrr»

Venezia come Boston: la salveremo con studenti, laboratori e imprese e con le risorse del Pnrr. Come Governo, presenteremo in città il 21 marzo, primo giorno di primavera, “Italia Domani”, l’insieme di tutti i progetti del Pnrr, di tutte le opere, di tutti i finanziamenti, di tutti gli impegni per Venezia: tanti soldi che bisognerà saper spendere. Una sfida che dobbiamo cogliere.