CONSIGLIO DI STATO: BRUNETTA, “BENE FRATTINI, RICONOSCE DETERMINAZIONE DEL GOVERNO SU SEMPLIFICAZIONI E RIFORMA PA”

“Evviva. Ho appena avuto il privilegio di ascoltare parole chiarissime dal presidente del Consiglio di Stato, Franco Frattini, sull’occasione irripetibile offerta dal Pnrr per la costruzione di una nuova Italia, sulla necessità di aprire una stagione di codificazione all’insegna della massima semplificazione, sulla paura della firma da contrastare, anche con una strategia a tutto campo di riqualificazione, formazione e ricambio generazionale della Pubblica amministrazione. Considero il suo apprezzamento sulla determinazione del Governo nel portare avanti le riforme, a partire dalla Pa, come un fortissimo incoraggiamento a proseguire il mio, il nostro lavoro. Sapendo che, come già sperimentato con Filippo Patroni Griffi, di nuovo con Frattini alla guida della magistratura amministrativa, il cuore della “giustizia nell’amministrazione”, avremo un interlocutore di grandissima competenza, in grado di rafforzare la collaborazione tra poteri dello Stato in questi anni cruciali intorno a un unico obiettivo: il corretto funzionamento della nostra democrazia e delle nostre istituzioni pubbliche, per la piena tutela dei diritti di cittadini e imprese. Come ha ricordato il presidente Draghi, l’orizzonte comune è l’ammodernamento del Paese. Con la responsabilità e la fiducia come valori condivisi”.

Lo sottolinea Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione, presente a Palazzo Spada alla cerimonia per l’insediamento del nuovo presidente del Consiglio di Stato e per l’apertura dell’anno giudiziario della giustizia amministrativa.