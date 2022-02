Brunetta: “Cuore, organizzazione, preparazione: lunga vita alla Protezione Civile”

“Il Servizio nazionale della Protezione Civile compie 30 anni. Siamo orgogliosi del sistema istituito dalla legge 225 che, nel 1992, ha dato dignità e regolamentazione alla rete di volontariato già attiva da decenni sul territorio e amatissima dalla popolazione italiana. Un vero fiore all’occhiello, un punto di riferimento generale, come dimostrato, da ultimo, nelle ore più buie di questi due anni di pandemia e in tutte le calamità grandi e piccole sul territorio.

Grazie alle migliaia di donne e uomini che offrono tempo, competenza ed entusiasmo per la sicurezza di tutti noi, in coordinamento con le forze dell’ordine e del soccorso del nostro Paese.

Oggi che i venti di guerra tornano a soffiare in Europa, con il carico di sofferenza che ogni conflitto porta inevitabilmente con sé, la storia della Protezione Civile rinnova il suo significato più profondo di testimonianza di umanità al servizio della comunità.

Cuore, organizzazione, preparazione: lunga vita alla Protezione Civile italiana!”.

Così in una nota il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, in occasione del trentennale della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che ha istituito il Servizio nazionale della Protezione Civile.