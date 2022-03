PNRR, BRUNETTA: “ORGOGLIO E SODDISFAZIONE PER IL VIA LIBERA UE ALLA PRIMA RATA DA 21 MILIARDI. AVANTI CON LE RIFORME PER COSTRUIRE UN’ITALIA PIÙ FORTE E PIÙ GIUSTA”





“Grandissima soddisfazione e orgoglio per il via libera della Commissione europea alla prima rata per l’Italia da 21 miliardi di euro, ottenuti grazie all’impegno del Governo, che, con grande serietà e determinazione, ha raggiunto tutti i 51 obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per il 2021.

Con la stessa serietà e determinazione, continueremo a lavorare per rispettare la prossima scadenza: 45 traguardi da conseguire entro il 30 giugno per ricevere la seconda rata da 24,1 miliardi di euro.

In queste giornate di dolore e preoccupazione per la guerra in Ucraina, il riconoscimento arrivato da Bruxelles è un raggio di sole, un incoraggiamento a proseguire nell’attuazione delle riforme cruciali per la ripresa, a cominciare da quella della Pubblica amministrazione. Per costruire un’Italia più forte e più giusta in un’Europa più forte e più giusta”.

Lo sottolinea in una nota Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione.