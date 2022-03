CARRIERA PREFETTIZIA, FIRMATO L’ACCORDO PER IL TRIENNIO 2019-2021 – Il plauso dei ministri Brunetta e Lamorgese e della sottosegretaria Guerra

È stato siglato oggi, presso il Dipartimento della Funzione pubblica, dai ministri per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, dell’Interno, Luciana Lamorgese, e dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, attraverso la sua delegata, la sottosegretaria Maria Cecilia Guerra, l’accordo collettivo relativo al personale della carriera prefettizia per il triennio 2019-2021, che riguarda oltre 1.000 unità di personale.

Parte ora l’iter procedurale che porterà al recepimento dell’ipotesi di accordo in un decreto del Presidente della Repubblica, per permettere al personale interessato di fruire al più presto degli istituti normativi ed economici previsti.

“Saluto con grande soddisfazione la chiusura del rinnovo contrattuale per il personale della carriera prefettizia – commenta il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta – che colma una vacanza di quasi tre anni. Un riconoscimento doveroso per una categoria di servitori delle istituzioni che svolgono funzioni delicatissime di presidio del territorio, garanzia dell’ordine pubblico, coordinamento del soccorso pubblico, e che hanno giocato un ruolo fondamentale in questi due anni difficili di crisi sanitaria, economica e sociale. La firma di questo accordo è l’ennesimo impegno mantenuto, che conferma la lunga marcia della contrattazione collettiva promossa dalla Funzione pubblica. Arriva, infatti, dopo la sottoscrizione all’Aran dell’intesa per i dipendenti del comparto funzioni centrali e dopo quella, qui a Palazzo Vidoni, per le Forze di polizia, le Forze armate e i Vigili del Fuoco”.

“Esprimo profonda soddisfazione per il risultato raggiunto oggi – sottolinea il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese – che, grazie alle risorse stanziate per il rinnovo contrattuale e a quelle aggiuntive appositamente previste dalla legge di bilancio per il 2021 e dai decreti legge adottati dal Governo, pari complessivamente a 23 milioni e 742mila euro, consente di avviare il percorso tanto atteso di perequazione del trattamento economico del personale della carriera prefettizia a quello dei dirigenti delle altre amministrazioni statali, assicurando così il concreto riconoscimento della specificità delle funzioni esercitate a servizio del Paese. L’accordo sulla carriera prefettizia introduce istituti di particolare rilevanza sociale, in materia di lavoro agile, ferie e riposi solidali, tutela della genitorialità e salvaguardia delle donne inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere. Con questo contratto si realizzano altresì significativi interventi innovativi nella disciplina della reperibilità e della formazione, aspetti qualificanti per l’intera carriera. La sottoscrizione di oggi è un atto concreto di attenzione a tutto il personale prefettizio, che da sempre rappresenta un solido punto di riferimento per le diverse e sempre più urgenti esigenze e istanze della collettività e che, in tutta la fase pandemica, ha esercitato una delicata attività per garantire la sicurezza sanitaria e la tenuta economica e sociale dei territori e ora è in prima linea per prevenire le infiltrazioni criminali nella attuazione del Pnrr”.

Per la sottosegretaria all’Economia, Maria Cecilia Guerra, “l’accordo contrattuale siglato oggi rappresenta un importante riconoscimento – sotto il profilo economico e dell’introduzione di istituti e interventi innovativi – del ruolo cruciale nel funzionamento della “macchina” statale svolto dal personale prefettizio. Un ruolo rilevante non solo nella gestione ordinaria, ma anche, come si è visto in tutta evidenza nel periodo pandemico, nella gestione straordinaria; sia nelle grandi città, sia nelle piccolissime realtà, particolarmente esposte alle conseguenze di un evento di quella portata”.