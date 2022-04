Covid: Brunetta, “Grazie agli italiani per la responsabilità, la serietà e la fiducia. Il Paese merita questa nuova normalità”





“Dopo due anni di stato di emergenza, oggi voltiamo pagina. Il primo ringraziamento va agli italiani per l’elevato senso di responsabilità e la serietà dimostrati in ogni fase della pandemia e per la capacità di affidarsi alla scienza, nonostante i tentativi di disinformazione e le fake news. Responsabilità e serietà sono state la chiave del successo della strategia italiana di contrasto al Covid nell’ultimo anno, che ha permesso il massimo livello di apertura delle attività economiche e sociali con il massimo livello di sicurezza sanitaria, garantito dalla grandissima efficienza della campagna vaccinale, dalla risposta dei cittadini, record in Europa e nel mondo, dall’abnegazione dei ‘volti della Repubblica’ e dal coraggio delle decisioni del Governo. Tutto ciò ha consentito nel 2021 la crescita del 6,6% del Pil, che avrà un positivo effetto di trascinamento sulla crescita del 2022, ora condizionata dalle incognite della guerra in Ucraina e dal possibile cambio delle aspettative. Memori delle sofferenze di tantissime famiglie, abbiamo il dovere di mantenere alta la guardia: vaccini, attento monitoraggio, scelte basate sull’evidenza scientifica. Il Paese merita questa nuova normalità. Avanti, con fiducia”.

Lo sottolinea in una nota Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione.