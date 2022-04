PNRR: BRUNETTA, “DOTTORATI DI RICERCA NELLA PA SEGNO DELLA RIVOLUZIONE IN CORSO”

“Grande soddisfazione e orgoglio per il via libera da parte della ministra dell’Università e della ricerca, Maria Cristina Messa, alle prime 7.500 borse di studio triennali per dottorati di ricerca innovativi da svolgersi anche nella Pubblica amministrazione, insieme agli altri settori di interesse del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

È un’innovazione di grande significato per il futuro del Paese, che va di pari passo con la rivoluzione in corso per rendere la Pa più efficiente, più attrattiva e più preparata. Ringrazio la collega Messa, che si è sempre dimostrata un’alleata preziosa, sensibile e attenta all’esigenza di dotare le amministrazioni delle competenze più utili ad affrontare la sfida della transizione amministrativa, digitale ed ecologica. Grazie alla nostra collaborazione è nato il progetto ‘PA 110 e lode’, che consente a tutti i dipendenti pubblici l’accesso a condizioni agevolate a corsi di laurea, corsi di specializzazione e master in oltre 70 Università su tutto il territorio nazionale.

Il Pnrr è anche questo: sviluppare sinergie per favorire i nostri giovani talenti, unire le forze per la scommessa più importante, quella sul capitale umano, la chiave di volta per la ripresa del Paese”.

Lo sottolinea in una nota Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione.