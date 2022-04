Il mio intervento in occasione dell’inaugurazione delle Procuratie Vecchie a Venezia

PROCURATIE VECCHIE: BRUNETTA, “SEGNO DI UNA METAMORFOSI DEI TEMPI, NUOVO PARADIGMA CULTURALE E UMANO”

L’intervento del ministro alla cerimonia di apertura delle Procuratie Vecchie restaurate da Generali

“Grandine, incendi, avversità nei commerci: assicurazioni ‘Generali’. Le assicurazioni hanno accompagnato la rivoluzione industriale, e che adesso questa cultura della sicurezza – questa cultura del futuro, perché assicurare vuol dire garantire il futuro – si trasformi anche, in parte, in una restituzione di sicurezza a chi la sicurezza l’ha persa – ai fragili, ai migranti, ai profughi – è una cosa straordinaria”.

Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, intervenendo a Venezia alla cerimonia di inaugurazione delle Procuratie Vecchie restaurate dalle Assicurazioni Generali, che aprono per la prima volta al pubblico in 500 anni.

“Dall’egoismo capitalistico delle rivoluzioni industriali, che hanno costruito le nostre società, all’Human Safety Net”, ha continuato Brunetta, che presiede la Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità. “Ho voluto partire da qui, perché è il segno di una metamorfosi dei tempi. Questi sono tempi nuovi. Non solo per la pandemia, la crisi, la guerra, ma per il tipo di risposte che vedono. Le vedono a Venezia, in questa casa, in questa città straordinaria caratterizzata da una storia millenaria di resilienza.

Io, da veneziano del popolo, che non era mai entrato qui, perché questo era un luogo off limits per i veneziani, adesso mi sento entrare in nuovo paradigma culturale, umano, comportamentale, umanistico. E anche il fatto che la Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità sia ospitata qui per attrarre investimenti in questa chiave della sostenibilità, della generosità, dell’inclusione, è un segnale importante. Vi rendete conto che in una casa capitalistica – perché le Generali sono una compagnia di capitalisti sul mercato – parlare di questi temi, promuovere un restauro straordinario di questo tipo significa che stiamo cambiando: stiamo cambiando tutti, e dobbiamo essere tutti all’altezza di questo cambiamento. Anch’io sono grato di essere qui oggi: potrò dire ‘io c’ero’ ma non solo per Generali, Piazza San Marco, Procuratie vecchie e nuovissime, ma perché sta cambiando il mondo.

Jean Monnet diceva che ‘l’Europa si è forgiata nelle crisi e sarà la somma delle risposte adottate per quelle crisi’. Io dico, parafrasando Jean Monnet, che le nostre comunità saranno ciò che le risposte alle crisi produrranno. Questa è una grandissima risposta alle crisi”.

LE DICHIARAZIONI ALLA STAMPA

PROCURATIE VECCHIE: BRUNETTA, “SIMBOLO METAMORFOSI DEL CAPITALISMO, NON PIÙ EGOISTICO MA SOLIDARISTICO”

“Sta cambiando il capitalismo. Da un capitalismo egoistico, necessariamente egoistico, a un capitalismo solidaristico, inclusivo. Il progetto di Generali con The Human Safety Net vuol dire questo: è la risposta ai tempi che viviamo. Pandemia, guerra, crisi economica: questa è la migliore risposta. Attraverso il restauro straordinario di un sito simbolico, fondamentale per la nostra storia – di Venezia, ma non solo di Venezia e delle Generali – ma attraverso soprattutto i contenuti che questo sito storico avrà: quello solidaristico verso i più fragili, i più deboli, appunto dentro una metamorfosi del capitalismo che non potrà più essere un capitalismo egoistico: non più esclusivo, ma inclusivo. E dentro tutto questo c’è Venezia, citta-mondo simbolica con la sua storia. Perché la storia di Venezia è una storia di inclusività: a Venezia c’erano tutte le razze, tutte le religioni, che coabitavano ed erano compresenti. La storia di sostenibilità e di resilienza di Venezia, mettere insieme la forza e il coraggio di Venezia nella sua storia attuale e futura con una grande compagnia finanziaria, che fa accordi con le Nazioni Unite, per redistribuire un pezzo di ricchezza con chi ha bisogno: questo è un momento importantissimo, straordinario: è un nuovo paradigma. Che questo avvenga a Venezia non può che dare emozione e soddisfazione”.

Lo ha detto Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione, a margine dell’inaugurazione delle Procuratie Vecchie a Venezia, aperte per la prima volta al pubblico in 500 anni di storia, dopo il restauro finanziato dalle Assicurazioni Generali.

ENERGIA: BRUNETTA, “SERVE RISPOSTA CULTURALE, NON UN’ECONOMIA DI GUERRA”

“Quello che conta adesso è una risposta anche culturale sulla transizione ecologico-ambientale, energetica. Dobbiamo tutti fare una riflessione su come usare l’energia. Le nostre mamme dicevano ‘spegni la luce’ o ‘non usare troppo la doccia’, ma non solo per risparmiare. Perché è giusto così: non consumare l’ambiente. Se questo significa anche capacità di essere autonomi, di non dipendere da altri, allora diventa un fatto culturale su cui riflettere. Dovremmo avere un approccio culturale diverso nei confronti dell’ambiente, dell’energia, dell’uso dell’energia. Anche qui, meno egoistico, meno consumistico, che non vuol dire fughe in avanti, restrizioni, economia di guerra: nulla di tutto ciò, soltanto responsabilità. Un approccio diverso, quello delle nostre mamme o delle nostre nonne: ‘non sprecare’, ‘spegni la luce’”.

Lo ha detto Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione, a margine dell’inaugurazione delle Procuratie Vecchie a Venezia, aperte per la prima volta al pubblico in 500 anni di storia, dopo il restauro finanziato dalle Assicurazioni Generali.

FISCO: BRUNETTA, “BAGARRE IN COMMISSIONE? EVVIVA IL PARLAMENTO, ALLA FINE IL BUON SENSO PREVARRÀ”

“La bagarre in commissione Finanze sulla delega fiscale? È il Parlamento. Evviva il Parlamento. È bene avere un Parlamento, anche quando litiga. Poveri quei Paesi che non hanno i Parlamenti che litigano. Certamente ci sarà un accordo. È nell’interesse di tutti fare una riforma fiscale seria, non lasciarla agli slogan elettorali, ma invece dare risposte agli italiani. Da questo punto di vista sono assolutamente ottimista che con il lavoro del Parlamento, con il lavoro del Governo il buon senso prevarrà”.

Lo ha detto Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione, a margine dell’inaugurazione delle Procuratie Vecchie a Venezia, aperte per la prima volta al pubblico in 500 anni di storia, dopo il restauro finanziato dalle Assicurazioni Generali.