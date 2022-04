Il mio saluto conclusivo della quattro giornate di “onboarding – Conoscere Vidoni”, ciclo di seminari su funzioni e attività del Dipartimento della Funzione pubblica (Sala Giannini, Palazzo Vidoni)

PA, BRUNETTA AI NEOASSUNTI ALLA FUNZIONE PUBBLICA: “SIETE LA NUOVA PA, FIGLI DELLA RIFORMA DEI CONCORSI. A FINE PNRR I DIPENDENTI PUBBLICI TORNERANNO A QUOTA 4 MILIONI”

“Voi siete figli delle innovazioni introdotte nella Pubblica amministrazione dal Governo Draghi, della riforma dei concorsi e dell’introduzione di innovative modalità di selezione del personale: addio carta e penna, procedure digitalizzate e concluse in cento giorni al posto dei 3-4 anni del passato, un portale – inPA – che raccoglie oltre 6 milioni di curricula, il LinkedIn della Pa. Nel decreto legge che oggi approderà all’esame del Consiglio dei ministri renderemo strutturale la riforma dei concorsi e rafforzeremo ancora il ruolo di inPA e la mobilità. L’obiettivo è riportare il numero di dipendenti pubblici, tra cinque anni, a quota 4 milioni, contro i 3,2 milioni attuali, e abbassare di 5-6 anni l’età media, ora sopra i 50 anni”.

Lo ha detto Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione, salutando a Palazzo Vidoni 32 nuovi assunti al Dipartimento della Funzione pubblica, di cui 25 funzionari a tempo indeterminato e 7 professionisti a tempo determinato a supporto dell’Unità di missione per il Pnrr, tutti coinvolti in quattro giornate di “onboarding” dal titolo “Conoscere Vidoni”.

“Siete 32 teste, 32 famiglie, 32 culture, 32 luoghi, aspirazioni. Siete 32 persone che vanno rispettate e ascoltate. Siete la nuova Pubblica amministrazione. Dovete diventare i nuovi ‘volti della Repubblica’, quelli che nei mesi più duri della pandemia hanno tenuto in piedi il Paese. Per voi questo è soltanto l’inizio di un percorso. Approfittate delle opportunità di formazione permesse dallo straordinario piano che abbiamo avviato a gennaio per potenziare le competenze, a partire da quelle digitali con il progetto Syllabus, e per accrescere il numero di laureati tra i dipendenti. Ho chiamato quella della Pa una ‘rivoluzione gentile’, che avrà tanto più successo quanto più i lavoratori saranno felici, cortesi ed efficienti. Perché la Pubblica amministrazione non può contare sulle regole e sulla ‘segnaletica’ del mercato: nella Pa si lavora per gli altri, per produrre beni e servizi pubblici. Tutto questo richiede una marcia in più”.

PA, BRUNETTA: “EUROPA NON PIÙ MATRIGNA, OGGI PAGATA ALL’ITALIA PRIMA RATA DA 21 MILIARDI. ORA AVANTI CON GLI ‘STRAPPI’ PER CAMBIARE IL PAESE”

13 aprile 2022 – “Oggi la Commissione europea ha pagato all’Italia la prima rata da 21 miliardi per aver centrato tutti gli obiettivi Pnrr del 2021. L’Europa non è più matrigna, non è più ‘sangue, sudore e lacrime’: ci dà risorse in cambio di riforme. Ci sono tutte le condizioni per trasformare il Paese”.

“Nella Pa ho preferito procedere per ‘strappi’ innovativi: concorsi, formazione, rinnovo dei contratti di lavoro, superamento dei blocchi al turnover e al salario accessorio, indispensabile per premiare la produttività. La realizzazione del Pnrr passa per la buona burocrazia, per il personale, per il rafforzamento della capacità amministrativa, soprattutto a livello locale. Oltre alle assunzioni, i Comuni potranno contare sulla piattaforma di servizi Capacity Italy appena istituita con Cassa depositi e prestiti, Invitalia e MedioCredito centrale. Ecco, sono decine di strappi che stiamo dando a una struttura addormentata e depauperata, per produrre un cambiamento generalizzato”.