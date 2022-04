PERFORMANCE, NOMINATA DAL MINISTRO BRUNETTA LA NUOVA COMMISSIONE TECNICA. PRESIDENTE CLAUDIA CICCODICOLA (BANCA D’ITALIA)

Con decreto del ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, è stata nominata la nuova Commissione tecnica per la performance, organo consultivo del Dipartimento della funzione pubblica per l’indirizzo tecnico-metodologico necessario allo sviluppo delle attività di misurazione e valutazione della performance nelle amministrazioni. Cinque i componenti: Claudia Ciccodicola (presidente), vice capo del Servizio Gestione del personale della Banca d’Italia; Denita Cepiku, professoressa associata di economia aziendale all’Università di Roma Tor Vergata; Davide Galli, professore associato di economia aziendale all’Università Cattolica di Milano e direttore Unità di missione per l’attuazione del Pnrr al ministero della Giustizia; Gennaro Iasevoli, prorettore alla ricerca e internazionalizzazione dell’Università Lumsa di Roma e professore ordinario di economia e gestione delle imprese; Pierluigi Mastrogiuseppe, direttore della Direzione “Studi, risorse e servizi” dell’Aran.

“Saluto e ringrazio i componenti della Commissione tecnica per la performance – sottolinea il ministro Renato Brunetta – che avranno il compito di accompagnarci nell’attuazione di quanto prevede il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza come elemento cardine della riforma della Pubblica amministrazione: lo sviluppo di misurazioni delle prestazioni orientate ai risultati ottenuti, introducendo specifici incentivi e mettendo, finalmente, in pratica gli istituti contenuti nella mia riforma del 2009, che puntano a valorizzare il contributo offerto dai dipendenti ai processi di innovazione, revisione organizzativa e miglioramento della qualità dei servizi offerti a cittadini e imprese. Un contributo che sarà sicuramente rafforzato dall’accesso ai percorsi formativi oggi disponibili per chiunque voglia investire su di sé. Un investimento che va a beneficio di tutti: una Pa più qualificata qualifica il Paese”.