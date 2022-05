BRUNETTA: “DA OGGI LA FONDAZIONE VENEZIA CAPITALE MONDIALE DELLA SOSTENIBILITÀ È OPERATIVA. GRAZIE AI VICEPRESIDENTI ZAIA E BRUGNARO. INSIEME PER LA PIÙ ANTICA CITTÀ DEL FUTURO”

“Oggi, con la prima riunione del Consiglio di indirizzo, la Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, che ho l’onore di presiedere, è diventata pienamente operativa. Ringrazio i due neo nominati vicepresidenti – Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, e Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia – che sin dal principio hanno creduto nella necessità di unire le forze per realizzare un modello integrato di sostenibilità territoriale, sociale, economica e ambientale di valenza mondiale per Venezia e la sua area metropolitana.

Il respiro delle attività della Fondazione non può che essere multidisciplinare e internazionale, così come richiesto dalla complessità della sfida e dall’attenzione globale che suscita questa città, luogo ideale di generazione, sperimentazione e condivisione di buone pratiche.

La leva esercitata dal PNRR rende questo momento storico un’occasione unica per mettere in moto un meccanismo virtuoso che sostenga le azioni di rigenerazione sostenibile promosse dalla Fondazione in chiave inclusiva, aprendo alle collaborazioni di mondi e professionalità diverse.

Ringrazio quanti si sono adoperati nel corso di questo anno preparatorio, ricordando l’impulso dato da Marco Alverà, raccolto da Regione, Comune, università, istituzioni culturali e imprese, e sostenuto dal Governo italiano.

Ringrazio, inoltre, Enrico Zanetti, che ha accettato l’incarico di presidente del Collegio sindacale, e Alessandro Costa, nominato presidente del Comitato di gestione e Direttore generale.

Abbiamo ora tutti i presupposti per passare dalle idee e dai progetti a iniziative concrete di sviluppo, per trasformare Venezia nella più antica città del futuro, un modello per il mondo”.

Lo sottolinea Renato Brunetta, presidente della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità.