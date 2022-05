Il mio Keynote speech al Technology Forum PA (Ambrosetti) – “LA PA COME LEVA PER LO SVILUPPO DEL PAESE”

Brunetta: “Per la prima volta Pa assente dalla parte dispositiva delle Raccomandazioni Ue, siamo sulla strada giusta”

24 maggio 2022 – “Questo incontro arriva all’indomani della presentazione delle Country Specific Recommendations della Commissione europea. Per la prima volta dall’inizio del Semestre europeo nel 2011, la riforma della Pubblica amministrazione non viene inclusa, né direttamente né indirettamente, nella parte dispositiva delle Raccomandazioni. Per la prima volta Bruxelles non mette la Pa al centro dei mali del Paese, come aveva fatto negli anni precedenti.

È un grande risultato, guadagnato con ore e ore di incontri e spiegazioni agli occhiutissimi analisti europei che, in cambio dei soldi del Pnrr, vogliono sapere dove stiamo andando, cosa stiamo facendo. Questa attenzione ha molto migliorato le nostre performance. Siamo sulla strada giusta”.

Brunetta: “Il Pnrr è un contratto, a nessuno è consentito tirarsi fuori”

24 maggio 2022 – “Il Pnrr è un contratto con l’Europa: soldi in cambio di riforme. Non è consentito a nessuno dire ‘non lo sapevo’, ‘non mi piace’, perché lo ha approvato il Governo, la maggioranza, il Parlamento. È tutto scritto: la riforma della giustizia, della Pa, della concorrenza. Non è consentito a nessuno tirarsi fuori”.

Lo ha detto Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione, intervenendo a Roma al Technology Forum Pa, il primo spin off della Innotech Community di The European House – Ambrosetti interamente dedicato alla Pubblica amministrazione.