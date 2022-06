Venezia: Brunetta, “Approvata la norma sull’Autorità per la Laguna, segnale di grande attenzione del Governo a Venezia”

“Esprimo la mia personale soddisfazione, da ministro veneziano, per la norma sulla governance dell’Autorità per la Laguna – Nuovo magistrato alle acque contenuta nel decreto legge ‘infrastrutture e trasporti’ appena approvato dal Consiglio dei ministri. Una soluzione equilibrata, frutto dell’impegno del ministro Enrico Giovannini, che ringrazio, assieme al presidente Draghi e a tutti i colleghi di governo, e dell’intesa tra le forze politiche della maggioranza, per cui non ho mai smesso di adoperarmi.

Il decreto introduce alcune modifiche all’articolo 95 del decreto legge 104/2020, istitutivo dell’Autorità, per superare le criticità che ne avevano provocato l’impasse. La scelta determinante è stata quella di coinvolgere direttamente la città di Venezia nella nomina del Presidente dell’Autorità. La norma, infatti, prevede che sia indicato con decreto del presidente del Consiglio dei ministri su proposta del ministro per le Infrastrutture e la mobilità sostenibile, di concerto con il ministro per la Transizione ecologica, d’intesa con il sindaco della Città Metropolitana di Venezia, previo parere delle competenti commissioni parlamentari. Al tempo stesso, viene rafforzato il ruolo del Comitato di gestione e del Comitato consultivo, in cui sono presenti rappresentanti di Regione, Città Metropolitana e Comune, nelle scelte strategiche aziendali e nelle nomine dei dirigenti responsabili delle strutture di vertice dell’Autorità.

Dal Governo, ancora una volta, è arrivato un grande segnale di attenzione a Venezia, la più antica città del futuro, che, da adesso in poi, potrà contare su uno strumento efficiente non solo per la gestione del MoSE, ma, più in generale, per la salvaguardia della città e della laguna e per il mantenimento del regime idraulico lagunare. Le sfide dei prossimi decenni, che vinceremo”.

Così, in una nota, Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione.