Oggi intervenendo all’evento “Valore pubblico. La Pubblica amministrazione che funziona” (Milano, SDA Bocconi)





Pa: Brunetta, “Contratti, merito, performance: con una Pa più efficiente ci guadagna il Paese”

“Buoni contratti, buone regole per gli avanzamenti di carriera, nuove tecnologie, giovani. E ancora, performance, trasparenza, merito, produttività, tracciabilità, incentivi. Questo è quello che stiamo realizzando nella Pubblica amministrazione. Bisogna restituire orgoglio a chi lavora nello Stato, in tutte le sue articolazioni. Con una Pa più efficiente ci guadagnano tutti: i dipendenti pubblici, i cittadini, le imprese. Ci guadagna il Paese “.

Lo ha detto Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione, intervenendo all’evento “Valore pubblico. La Pubblica amministrazione che funziona”, presso la SDA Bocconi a Milano.

Pa: Brunetta, “Semplificazioni per disabili e anziani. La Pa digitale non deve lasciare indietro nessuno”

“Le nuove tecnologie hanno bisogno di alcune precondizioni: un sistema semplificato, un capitale umano che sappia assorbire le nuove tecnologie e il cambiamento, la standardizzazione dei processi. Nell’ambito del Pnrr, dobbiamo semplificare e reingegnerizzare 600 procedure amministrative. Ho indicato la mia priorità: bisogna partire da disabili e anziani. Allo stesso modo, la digitalizzazione e l’eliminazione degli sportelli fisici deve andare di pari passo con il contrasto al _digital divide_. Per questo abbiamo lanciato il progetto Polis, di cui è titolare il ministro Giorgetti e che ha Poste Italiane come partner tecnico: vedrà la nascita di 6.900 hub nelle aree interne del Paese, con personale dedicato che accompagnerà alla fruizione dei servizi pubblici digitali chi non ha dimestichezza con le tecnologie. La digitalizzazione non deve lasciare indietro nessuno. Non dobbiamo mai compiere scelte totalizzanti”.

