PA: BRUNETTA, “RAPPORTO ISTAT RICONOSCE IL GRANDE SFORZO DI MODERNIZZAZIONE IN CORSO”

“Il Rapporto annuale Istat presentato oggi riconosce due fatti: da un lato, il grande sforzo in corso di modernizzazione della Pubblica amministrazione lungo le tre direttrici chiave della riforma, ossia semplificazioni, assunzioni e formazione dei dipendenti pubblici; dall’altro lato, la spinta alla digitalizzazione innescata dalla pandemia. Tutti elementi che ci fanno ben sperare per il futuro: grazie alla leva del Pnrr abbiamo aggredito le fragilità strutturali della nostra Pa, sbloccando il turnover e scommettendo su capitale umano, nuovi profili professionali e competenze, con un’attenzione particolare riservata ai più fragili, a chi ha maggiori difficoltà nella fruizione dei servizi digitali. Sono convinto che, accanto alle tecnologie, saranno le persone a fare la differenza nella nuova Pubblica amministrazione. Un’eredità preziosa per le prossime generazioni e per lo sviluppo del Paese”.

Lo sottolinea in una nota Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione.