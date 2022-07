R.BRUNETTA (Lettera al ‘Corriere della Sera’): “La Capitale del Veneto e del Nord-Est? La metro-area Venezia-Padova”

Caro Aldo,

non potevano sfuggirmi le sue parole del 3 luglio: nel Nord-Est “il baricentro politico è spostato su Padova, che è la vera capitale del Veneto”. Mi permetta qualche osservazione, per superare anacronistici campanilismi. Venezia e Padova ogni mattina scambiano 16mila lavoratori e altrettanti studenti. La metro-area Venezia-Padova è considerata una delle 300 più importanti “città” del pianeta. E per l’UE questa metro-area comprende anche Treviso. La capitale del Veneto e del Nord-Est è quest’area metropolitana, che contende a Torino il quarto posto, dopo Roma, Milano e Napoli, tra le città metropolitane italiane. Un’area in salute da 1,5 milioni di abitanti, che si è mostrata in grado di assorbire le trasformazioni profonde della Venezia lagunare, la sola che il mondo sa e vuole vedere (quella che lei chiama “show room”). Venezia storica, dopo essere diventata uno dei distretti turistici e culturali più importanti del mondo, si appresta ad evolvere ancora in booster di imprese e talenti impegnati nelle transizioni al centro del Pnrr. Può esistere un posto di lavoro più attraente per i nomadi digitali o per gli esperti ambientali?

Da marzo ho l’onore di presiedere la Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità: un catalizzatore di questo processo. Venezia è un esempio millenario di resilienza e sostenibilità integrata. La sfida in pieno corso, anche grazie alla spinta propulsiva del sindaco Brugnaro e del presidente Zaia, è quella di ricostruire la base economica della città storica e valorizzare, nel contempo, l’intera “Grande Venezia”, che è un tutt’uno con la “Grande Padova”. A questa metro-area Venezia garantisce le due porte sul mondo, l’aeroporto e il porto, cruciali per lo sviluppo della manifattura eccellente, della logistica e dei servizi superiori dell’intero Nordest. Una metro-area dalle specializzazioni complementari, motore di crescita dell’Italia e dell’Europa di domani. È questa la città capitale, città-mondo, modello internazionale di sostenibilità. Con al centro Venezia, la più antica città del futuro.

Renato Brunetta

Ministro per la Pubblica amministrazione

Presidente della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità