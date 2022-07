A Venezia nel 2023 il primo evento biennale mondiale sulla sostenibilità

L’annuncio della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità dopo la riunione odierna del Consiglio di indirizzo. L’Ambasciatore Pasquale Quito Terracciano nominato Presidente del Comitato tecnico-scientifico

Venezia ospiterà un evento biennale mondiale sulla sostenibilità nel corso del 2023. Lo ha annunciato la Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità/Venice Sustainability Foundation nel corso del Consiglio di indirizzo riunito questa mattina presso la sede delle Assicurazioni Generali alle Procuratie Vecchie in Piazza San Marco. Sono stati, inoltre, presentati i 30 candidati soci co-fondatori di rilievo nazionale e internazionale.

Si sono confrontati, insieme con gli altri consiglieri, il Presidente Renato Brunetta, Ministro per la Pubblica Amministrazione, e i Vicepresidenti Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto, e Luigi Brugnaro, Sindaco di Venezia.

L’Ambasciatore Pasquale Quito Terracciano è stato nominato Presidente del Comitato tecnico-scientifico.

Revisore dei conti è stata nominata la società KPMG, leader mondiale.

Costituita il 14 marzo sotto il patrocinio del Governo Italiano, la Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità/Venice Sustainability Foundation si propone il rilancio in chiave ESG (Environmental, Social and Governance) della socioeconomia del territorio e la realizzazione di un nuovo modello integrato di sviluppo sostenibile territoriale quale best practice di valore globale, che possa essere di riferimento per altre realtà urbane, in Italia e all’estero.

È il grande impegno per una Venezia “città-mondo”, che torni più vissuta e residenziale, più sostenibile, e che diventi una Boston mediterranea, sempre più laboratorio di studio, di ricerca e di progetto. Una Venezia, dichiara il Ministro Brunetta, “che, dopo essere diventata uno dei distretti culturali e turistici più importanti del mondo, si appresta a evolvere ancora in un catalizzatore di imprese e di talenti impegnati nelle transizioni energetiche, digitali, ambientali al centro del Pnrr. Una Venezia propulsore, con Padova e Treviso, di un’area metropolitana da due milioni di abitanti, tra le più importanti del pianeta. Una Venezia che, forte della sua millenaria resilienza e del suo instancabile allenamento alla sostenibilità, si trasformi davvero nella più antica città del futuro”.