(ANSA) – ROMA, 24 LUG – “Nulla abbiamo saputo, una decisione presa alle nostre spalle”. Cosi’ il ministro della P.a Renato Brunetta a Mezz’Ora in piu’ di Lucia Annunziata su Rai 3 a proposito della scelta di Forza Italia sul governo. “E’ stato un atto di irresponsabilita’ motivato da un opportunismo temporalistico”, ha detto, “Una valutazione di tipo opportunistico. Salvini vedeva deteriorare il suo consenso mese dopo mese, Forza Italia non si espandeva, Meloni cresceva. Hanno preferito non pagare il costo del governo ma farlo pagare agli italiani”.

ROMA (ITALPRESS) – “Come si faceva a fare un Draghi-bis con una maggioranza diversa e con un programma diverso? Quella di Berlusconi era una proposta irricevibile”. Lo ha detto il ministro Renato BRUNETTA, ospite di Mezz’ora In + su RaiTre.

(ANSA) – ROMA, 24 LUG – “Un’Unione e un rassemblement repubblicano per tutti quelli che hanno sostenuto l’agenda Draghi”, con un programma comune che guardi all’Europa e al Pnrr, “un’Unione Repubblicana che salvi il Paese”. Cosi’ il ministro della P.a Renato Brunetta a Mezz’Ora in Piu’ di Lucia Annunziata su Rai tre. “C’e’ un progetto? Chiede Annunziata, “Ovviamente e ci stiamo lavorando”. Tra i nomi di questo rassemblement Annunziata cita Toti, Renzi, Calenda e Brunetta assente. “Tremonti?” chiede Annunziata: “sta dall’altra parte” dice Brunetta, ribadendo di sognare un’unione di Liberi e Forti che salvi il Paese.

ROMA (ITALPRESS) – “Vorrei si mettessero insieme tutti i liberi e forti contro il sovranismo e l’estremismo. Tutti quelli che hanno voluto e continuano a volere la fiducia a Draghi dovrebbero fare parte di un rassemblement. Una unione repubblicana che salvi questo Paese e abbia come programma l’agenda Draghi. Ci stiamo lavorando con tutti quelli che ci stanno. Tutti quelli che si riconoscono in questa esperienza del Governo Draghi”. Lo ha detto il ministro Renato BRUNETTA, ospite di Mezz’ora In + su RaiTre, parlando del suo futuro dopo la sua uscita da Forza Italia.

(DIRE) Roma, 24 lug. – Per le prossime politiche “serve un rassemblement repubblicano, ci sarà una lista, un listone, che abbia un programma comune. Serve un rassemblement repubblicano, che abbia l’agenda Draghi come base, per salvare il Paese. Ci stiamo lavorando”. Lo dice il ministro della Pa Renato BRUNETTA, ospite di ‘Mezz’ora in’. Alla domanda su chi deve essere coinvolto, l’ex azzurro risponde: “Toti, Calenda, Più Europa, Bonino, Speranza, Di Maio…”.

Roma, 24 lug. (Adnkronos) – ”Io sto lavorando a burocrazia zero per gli anziani e i disabili. Questo è il mio sogno”. Lo ha detto Renato BRUNETTA, ministro della Funzione pubblica, in carica per affari correnti fino al 25 settembre, ospite di ‘Mezz’ora in’.

Roma, 24 lug. (Adnkronos) – ”Quello che farò io dopo è indifferente, ho già fatto tanto nella mia vita. Il mio sogno è un listone per una unione repubblicana per salvare il Paese. Tutti i sondaggi fino ad ora non sono attendibili perché la gente non è in casa, sono tutti a mare. Per cui da settembre in poi, può succedere di tutto anche nel cambiamento delle opinioni. Ecco io dico: prepariamoci a questo”. Lo ha detto Renato BRUNETTA a ‘Mezz’ora in’.

(DIRE) Roma, 24 lug. – Con Berlusconi “si e’ rotto qualcosa, come gli amori, quando si rompe qualcosa non si ricuce più. Io voglio bene a Berlusconi, ma subire invettite personali come ‘Riposi in pace’, mentre io gli auguro lunga vita, gli voglio bene”. Lo dice il ministro della Pa Renato BRUNETTA, ospite di ‘Mezz’ora in’. BRUNETTA parla poi di come ha vissuto le offese per la sua altezza: “e’ una vita che vengo violentato per la mia altezza, ho sofferto e continuo a soffrire. Ma, non tanto per me, ma per i bambini, che non hanno avuto la fortuna di essere alti, belli e che stanno soffrendo e che possono avere in me un esempio, e dicono ‘Guardate BRUNETTA, tappo come e’, nano come e’, fa il ministro’”.

(ANSA) – ROMA, 24 LUG – “Mi dicono tappo o nano e ho sofferto e continuo a soffrire per questo”. “Ma per fortuna ho le spalle larghe perche’ ho fatto molte cose, il prof universitario il parlamentare anche europeo, sono stato ministro due volte”, ho fatto molte esperienze. “Di questo sono responsabile, ma non della mia statura”. Cosi’ il ministro della P.a. Renato Brunetta, intervenendo a Mezz’Ora in Piu’ di Lucia Annunziata e rivolgendosi direttamente a Marta Fascina. La deputata azzurra era intervenuta nei giorni scorsi dopo l’addio di Brunetta a Forza Italia postando, tra l’altro la canzone di De Andre’, ” Il giudice” che fa riferimenti espliciti “ai nani”. “Marta – dice Brunetta, visibilmente emozionato – ma essere violentato su questo… non per me ma per tutti quei bambine e bambini che non hanno avuto la fortuna di essere alti e belli e che possono avere in me un esempio e dire, ma vedete Brunetta, pero’ tappo come e’… sdogano su di me questo termine che mi ha sempre fatto male”. “Pero’ lei ha gli occhi azzurri – dice Annunziata”; “Grazie”, risponde Brunetta. “Io sono responsabile delle mie idee di quello che faccio ma non di essere tappo o nano”.