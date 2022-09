Piero Angela: Brunetta, “Perdiamo un uomo eccezionale, porto sicuro contro l’antiscienza”

“Il mio pensiero commosso va a Piero Angela, il porto sicuro per tutti gli italiani contro l’antiscienza e le derive superstiziose.

Oggi non perdiamo solamente un maestro del giornalismo, il primo grande divulgatore scientifico italiano, autore di programmi straordinari, ma soprattutto una persona eccezionale, colta, amorevole ed empatica. Con il sorriso e il suo carisma unico, è stato coerentemente sempre in prima linea contro i pregiudizi, per il rispetto del nostro pianeta e di ogni creatura vivente. Grazie Piero, ci hai insegnato a guardare il cielo, la natura, l’animo umano e perfino all’interno del nostro corpo, con libertà e occhi nuovi, per sempre giovani come te. Mi unisco al dolore della famiglia e dei suoi cari”.