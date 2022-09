R.BRUNETTA (Replica al ‘Corriere.it’): Lettera Bce: «Ricostruzione di Tremonti falsa e arbitraria»

Oggi, in un’intervista al Corriere della Sera, il professor Giulio Tremonti si ostina a riproporre una ricostruzione falsa e arbitraria dell’origine della lettera che il 5 agosto 2011 l’allora presidente della Bce, Jean-Claude Trichet, e l’allora presidente designato, Mario Draghi, governatore della Banca d’Italia, inviarono al Governo italiano guidato da Silvio Berlusconi.

Un puntuale, mai smentito, resoconto della vicenda è contenuto nel mio libro “Berlusconi deve cadere” (maggio 2014). Non sono stato l’estensore della lettera, come sostiene Tremonti, allora ministro dell’Economia e delle Finanze. Sono stato, invece, a differenza sua, il ministro che il 4 agosto 2011 venne a conoscenza dell’esistenza della missiva, nata a Francoforte, e che informò prontamente e responsabilmente il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, alla presenza del sottosegretario Gianni Letta.

Ogni altra versione dei fatti è priva di fondamento.

