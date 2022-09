TECHNICAL SUPPORT INSTRUMENT 2023 (TSI) – Il mio intervento presso la sede della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea

Pnrr: Brunetta, “L’Italia ha fatto bene, il prossimo Governo certamente raccoglierà questa eredità”

“Il Pnrr è un contratto con l’Europa – soldi in cambio di riforme – e i contratti si rispettano. L’Italia si è comportata bene. Ha scritto un Piano che ha ottenuto una valutazione ottima, con 10 A e una B, da parte della Commissione europea; è stata tra i primi Paesi a presentarlo e ha raggiunto tutti gli obiettivi, persino anticipandone alcuni.

Tutto questo ha rafforzato la nostra credibilità e la nostra reputazione. Se chi vincerà le elezioni saprà costruire un giusto mix tra continuità e aggiornamento, tra continuità e accelerazione, avrà interpretato in maniera corretta le regole del gioco. Certamente il prossimo Governo saprà raccogliere questa eredità, anche attraverso un adeguato e opportuno processo di transizione”.

Lo ha detto Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione, nel suo intervento all’evento di lancio dello Strumento di supporto tecnico 2023 della DG Reform della Commissione europea, presso la sede della Rappresentanza italiana.

Pnrr: Brunetta, “Sull’energia l’Europa faccia presto, le nostre imprese non possono morire di bollette”

“In passato siamo stati abilissimi a varare riforme che poi dai nuovi Governi venivano smontate. Il Pnrr è un catalizzatore che assicura continuità. Un futuro diverso è dunque possibile, magari anche in un’Europa un po’ diversa. Sull’energia, ad esempio, siamo in ritardo. Siamo fermi ai tempi e ai riti del passato, spesso stantii e polverosi. Ma i cittadini e gli imprenditori sono in sofferenza. Le imprese non possono morire di bollette perché non funzionano la regolazione e i meccanismi di pricing del gas o perché non sappiamo navigare tra economia reale e finanza. Bene il soft power, ma adesso l’Ue deve rafforzare il suo hard power”.

