GOVERNO: BRUNETTA, “DL AIUTI TER CORONAMENTO DI UNA STAGIONE DI SOLIDARIETÀ VIRTUOSA. LO ‘STILE DRAGHI’ PER LA CRESCITA”

“Oggi il Consiglio dei ministri ha approvato il terzo decreto “aiuti”, una nuova boccata d’ossigeno da 14 miliardi di euro per cittadini e imprese, che si aggiunge ai precedenti stanziamenti da 52 miliardi. In tutto, il Governo Draghi ha messo a disposizione del Paese oltre 66 miliardi, pari al 3,5% del Pil, per contrastare il caro energia e il caro vita. Tutto senza un euro di nuovo deficit, attraverso le risorse provenienti dall’extragettito dell’Iva e due scostamenti di bilancio ‘virtuosi’, con l’indebitamento netto che resta fermo al 5,6% fissato dal Def in primavera.

Tra le principali novità del provvedimento appena varato ci sono l’estensione del credito d’imposta alle Pmi fino a novembre, con un’attenzione speciale alle imprese energivore e gasivore; un bonus una tantum di 150 euro per i 22 milioni di percettori di reddito inferiore a 20mila euro lordi annui, pensionati compresi; garanzie statali sui prestiti, entro il tasso del Btp senza commissioni aggiuntive, alle imprese in crisi di liquidità per gli aumenti dei costi dell’energia. Di fatto, una rateizzazione delle bollette.

Non poteva esserci miglior congedo per questo Esecutivo di unità nazionale, che fino all’ultimo ha saputo unire concretezza e responsabilità a visione e lungimiranza, tenendo salda la collocazione euroatlantica del Paese. Siamo nati “per fare”, non “per stare”, come ha detto il presidente Draghi, rivendicando la “gestione esemplare” dell’economia. Lasciamo al prossimo Governo un’eredità preziosa, di metodo prima ancora che di merito: conti in ordine, con una riduzione dell’indebitamento pubblico come mai avvenuto dal dopoguerra ad oggi in valore assoluto; crescita del 6,6% nel 2021 e oltre le previsioni anche quest’anno; riforme ben incardinate che vanno attuate, continuando a rispettare il Pnrr.

Lo stile Draghi è questo: sostegno all’occupazione, alla crescita, alle imprese, alle famiglie, ai più deboli. Finanza pubblica sostenibile. Credibilità e autorevolezza. Una indimenticabile lezione per il futuro”.