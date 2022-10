CONFERENZA STAMPA A VENEZIA – Brunetta: “Il Governo Draghi ha ridato centralità a Venezia, la più antica città del futuro”

Venezia, Brunetta: “Nuovo governo mantenga alta attenzione e rifinanzi la legge speciale”

“La piena sinergia tra Governo, Parlamento, Regione Veneto, Città Metropolitana e Comune di Venezia ha consentito di mettere al centro di una serie di azioni il territorio di Venezia, allo scopo di conservare e promuovere la ‘più antica città del futuro’.

In 20 mesi di Governo Draghi molte sono state le disposizioni adottate: dalle misure sulle Grandi Navi e l’esigenza di salvaguardia di Venezia e della sua laguna; al fondo per le imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano; agli interventi a sostegno del servizio di trasporto pubblico locale, alla nuova cornice normativa con la quale il Governo ha fornito uno strumento in grado di garantire non solo un’efficace ed efficiente gestione del MoSE, ma anche, in generale, la salvaguardia della città e della zona lagunare e il mantenimento del regime idraulico lagunare. In particolare, grazie al lavoro del ministro Giovannini, vede finalmente la luce l’“Autorità per la laguna di Venezia-Nuovo Magistrato alle Acque”, che grazie a una governance snella e inclusiva valorizza e rende centrale l’apporto del territorio.

Con la Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, che mi onoro di presiedere su indicazione di Draghi, abbiamo un luogo in più dove accompagnare questo percorso virtuoso di sostenibilità ambientale, sociale e culturale, alla base del rilancio economico della città. Venezia, forte della sua millenaria resilienza, va sostenuta e rafforzata, con i progetti, con la rete e con le nuove tecnologie. Per trasformarsi davvero nella più antica città del futuro, modello per il mondo.

Un’azione forte, coordinata, sinergica ha consentito di rimettere Venezia al centro delle politiche nazionali e territoriali. Un’azione che è auspicabile che continui con il nuovo Governo e Parlamento, anche ponendo la massima attenzione al rifinanziamento della legge speciale esistente, per creare crescita, sviluppo e innovazione economica, culturale e sociale su un territorio da sempre fonte di ricchezza per l’intero Paese”.

Così Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione, durante la riunione interistituzionale sul MoSE e sulle politiche per la salvaguardia della città e della laguna, che si è svolta oggi a Venezia.