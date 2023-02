TIM nuovo socio co-fondatore della Fondazione “Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità”

TIM entra a far parte dei soci co-fondatori della Fondazione “Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità” (FVCMS)/Venice Sustainability Foundation. Il Gruppo, leader in Italia nel settore ICT e all’avanguardia nello sviluppo delle soluzioni per l’intelligenza e la sostenibilità urbana, metterà a disposizione della Fondazione le proprie competenze distintive nelle tecnologie digitali in ambito 5G, IoT, Cloud, AI, Analytics, Cybersecurity e HPC a supporto della mobilità e del turismo sostenibili, della transizione ambientale, della sicurezza e della salute dei cittadini. Ambiti di intervento che rientrano tra i pilastri della strategia ESG del Gruppo TIM e che caratterizzano fortemente la vita della città di Venezia e la sua capacità di svilupparsi in modo sostenibile.