LAVORO, BRUNETTA: “AL CNEL TAVOLO DI CONFRONTO PARTI SOCIALI-GOVERNO”

La risposta alla richiesta del presidente del consiglio Meloni

“Ringrazio il presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni per aver indicato il CNEL come luogo di confronto e concertazione tra le parti sociali sul tema del lavoro. È questa, d’altra parte, la sede naturale immaginata dai Costituenti con l’art. 99 e rafforzata dalla legge n.936 del 1986 voluta dall’attuale Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ne fu relatore. Quello del lavoro è tra i temi più urgenti e deve essere centrale nelle politiche economiche e sociali in questa fase di ripresa post pandemica e di costruzione dell’Italia che vogliamo lasciare ai nostri figli. Per dare seguito alla richiesta del Governo nei prossimi giorni istituiremo un tavolo di confronto con le Parti sociali dedicato nell’ambito della Commissione informazione e lavoro del CNEL che presiederò personalmente”.

Lo afferma il Presidente del CNEL, Renato Brunetta, commentando l’indicazione del presidente Meloni al termine dell’incontro con i sindacati di domenica scorsa di “investire il CNEL di un ruolo più attivo” aggiungendo che “il presidente Brunetta potrà trasferire un forte impulso e renderlo luogo di confronto tra governo e parti sociali sul mondo del lavoro in modo più strutturato di quanto possiamo fare noi, portando al governo la sintesi delle posizioni”.