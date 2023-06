Il Presidente del CNEL, Renato Brunetta, insieme al Consigliere di Stato Luigi Carbone per parlare di Codice degli Appalti

Il Presidente del CNEL, Renato Brunetta, aprendo i lavori del convegno ‘Nuovo codice di contratti pubblici’, organizzato da Utilitalia presso la Plenaria Marco Biagi del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro

“Ringrazio Utilitalia, federazione che riunisce le Aziende operanti nei servizi pubblici dell’Acqua, dell’Ambiente, dell’Energia Elettrica e del Gas, per aver promosso qui al Cnel la riflessione odierna sul nuovo Codice dei contratti pubblici. Il nuovo Codice costituisce una delle riforme abilitanti del Pnrr e si inserisce nell’alveo di quelle misure necessarie a riequilibrare, dal punto di vista della crescita, dello sviluppo, dell’occupazione e degli investimenti, le economie dei Paesi europei dopo la pandemia.

L’Italia si è impegnata con l’Unione europea a una revisione della normativa vigente relativa ai contratti e agli appalti, attraverso questa riforma abilitante da portare a compimento entro il mese di marzo del 2023. Mai si era riusciti prima a mettere in piedi una riforma con una precisa data di avvio, ma ci siamo riusciti. Ho seguito con grande interesse e partecipazione l’iter di questo provvedimento, che ha visto il Consiglio di Stato – con il coordinamento del Consigliere Luigi Carbone – vero catalizzatore di questo processo di riforma. Da parte del governo, avvalersi del Consiglio di Stato per accelerare i processi di nuova regolamentazione sta diventando una prassi importante e dagli esiti assolutamente positivi. Questa è una delle riforme migliori che, prima il governo Draghi e poi quello attualmente in carica hanno realizzato”.