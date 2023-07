BRUNETTA: ‘CON ‘VENEZIA CITTÀ CAMPUS’ PORTARE 30MILA STUDENTI E DOCENTI IN 5-10 ANNI’





“Quando Venezia, a causa delle pandemie, della peste o del colera, perdeva metà della sua popolazione, andava da tutti i suoi clienti dell’impero del Mediterraneo per portare a Venezia giovani che erano di solito i figli dei propri clienti dei traffici della Serenissima. Nell’arco di una generazione popolavano demograficamente la città. Adesso, la stessa operazione dobbiamo farla noi come ‘Venezia Città Campus’.

Venezia è un campus a cielo aperto. Dobbiamo credere in questo progetto, dobbiamo prendere le migliori Università al mondo e chiedere loro di venire a Venezia con i loro docenti, con i loro ricercatori, con i loro studenti a produrre cultura, la cultura della modernità, delle nuove scienze, delle nuove tecnologie e produrre direttamente in questo modo reddito, cultura, capitale umano. Io ho in testa un numero: 30mila docenti, ricercatori e studenti in cinque-dieci anni. Così si attraggono poi localizzazioni industriali che si avvalgono di quei ricercatori, di quegli studenti che si laureano, di quei laboratori di ricerca e così via. E si innesca il meccanismo virtuoso della crescita che non è altro che la riproduzione di quello che faceva Venezia nel Cinquecento, nel Seicento e nel Settecento, cioè produceva cultura, che faceva reddito, che faceva ricchezza, che attraeva talenti, che attraeva il mondo, per cui Venezia diventò città mondo. Questo è quello che vogliamo fare noi.

La produzione di questo tipo di prodotto culturale a 360 gradi non è altro che la sostenibilità antropica della città, quindi il Mose non basta, ma è la precondizione per avere cent’anni davanti, per avere capitale umano e investimenti sostenibili per la città. Questa è l’essenza del nostro progetto. E non ce n’è uno simile in Italia, forse nemmeno in giro per il mondo. Grazie a tutti gli attori che si sono messi insieme per fare questo, per fare di Venezia la più antica città del futuro”.

Lo ha dichiarato il presidente della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità Renato Brunetta da Ca’ Farsetti, sede del Comune di Venezia. L’occasione è stata la sigla del protocollo d’intesa per ‘Venezia Città Campus’ avvenuta questa mattina tra Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità / Venice Sustainability Foundation (FVCMS/VSF), Regione del Veneto, Comune di Venezia, Università Ca’ Foscari di Venezia, Università Iuav di Venezia, Accademia di Belle Arti di Venezia e Conservatorio di Musica Benedetto Marcello di Venezia.