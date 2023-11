Brunetta: “Colletti esempio di coraggio intellettuale e forza delle idee”

“Lucio Colletti, che oggi ricordiamo a 22 anni dalla scomparsa, è stato tra i principali protagonisti della cultura liberaldemocratica italiana. Un nitido esempio di coraggio intellettuale e forza delle idee. Un uomo del cambiamento, animato da un profondo spirito critico, che lo portò prima a lasciare il Pci, poi a prendere definitivamente le distanze dal marxismo e infine ad abbracciare la rivoluzione liberale lanciata da Silvio Berlusconi nel 1994. Fu attaccato e talvolta denigrato ma non se ne curò più del dovuto. Abbiamo vissuto insieme un’intensa esperienza politica e intellettuale. Abbiamo partecipato alla Convenzione Per la Riforma Liberale, fondata nel 1995 insieme a Marco Taradash e altri personaggi di spicco della cultura liberale: Piero Melograni, Marcello Pera, Giorgio Rebuffa, Saverio Vertone. Il percorso comune è poi proseguito come parlamentari di Forza Italia. Voglio anche ricordare l’impegno mio personale e di Forza Italia perché nel 2015 fosse acquisito dalla biblioteca della Camera dei Deputati il Fondo Lucio Colletti. È un paradosso della storia: la più corposa collezione di testi sul marxismo presente a Montecitorio è giunta grazie al principale partito del centrodestra”.

Lo ha dichiarato il prof. Renato Brunetta, presidente del CNEL, in un evento commemorativo di Lucio Colletti che si è tenuto oggi al Campidoglio.