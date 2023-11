4 novembre, Brunetta: “Non dimenticare chi ha dato la vita per la Patria e l’Unità Nazionale”

“È doveroso ricordare e celebrare la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Il 4 novembre del 1918 entra in vigore l’Armistizio di Villa Giusti, una cesura storica che ha permesso agli italiani di fare rientro nei territori di Trento e Trieste, completando il processo di unificazione nazionale. Proprio nel novembre del 1918 termina la Prima Guerra Mondiale che ha visto l’estremo sacrificio di tanti soldati italiani. Chi ha dato la vita per la Patria non può essere dimenticato. In un contesto internazionale così delicato come quello attuale, le donne e gli uomini in divisa sono più che mai autentici presìdi per la sicurezza dei cittadini e custodi di valori essenziali per la nostra Repubblica, quali la pace e la democrazia. Valori che sono alla base della nostra unità nazionale”.

Lo afferma in una nota Renato Brunetta, presidente del CNEL, in occasione della Giornata dell’Unitá Nazionale e delle Forze Armate.